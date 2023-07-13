知名日料店喊禁止北科資財營來用餐　1原因被出征刪文

記者黃翊婷／綜合報導

北科大資財營27位學生到熱炒店用餐引發白飯之亂，至今仍風波不斷。台北市一間知名日式料理店的老闆日前在臉書發文聲稱，未來將禁止北科資財營相關人員、學生入內用餐；文章公開之後掀起網友兩派意見討論，雖然有人力挺老闆，但大多數網友都覺得抵制特地族群有些太超過了，而老闆也在今日（13日）上午將文章刪除。

▲店家PO文。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同。）

該日料店老闆10日在臉書PO文表示，為了抵制奧客、抑止社會歪風，「學校家庭不教我們來教，雖然力量薄弱，但仍希望導正少部分人的劣習觀念」，未來將禁止北科資財營相關人員、學生入內用餐，還有習慣放鳥者，訂位前請先確認是否能配合店家營業規範，放鳥的人沒有理由裝無辜。

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文章公開之後掀起兩派論戰，一派人力挺老闆，還留言稱讚「老闆帥氣」、「我太欣賞您了，要用新台幣肯定您」；但大多數人都覺得這樣做有些超過了，「這裡是什麼巨大同溫層」、「想抵制奧客，結果自己被抵制」、「先卡個，要逆風了」、「北科畢業校友比這間店裡的讚加追蹤還多吧」。

▲網友與老闆在留言區爭辯。

對此，老闆也在留言區回覆道，「這裡不是同溫層，不喜歡可以離開，謝謝」、「我不是跟風，我的客人都知道我做生意的風格」、「有些事情總要有人做」。不過，隨著事件持續發酵，該篇文章也在今日（13日）上午被刪除。

▲店家Google評論開始湧入1星負評。（圖／翻攝自Google評論）

該篇文章被轉貼至PTT八卦板，大多數鄉民們同樣認為過頭了，「這也太超過了吧」、「不是啊，現在怎麼變成在搞對立」、「他這樣講一定（會）有人去鬧啦」、「我覺得這事件已經有點搞過頭了」。就連店家的Google評論也開始湧入1星負評，不過，截至出稿前，店家的Google評論仍維持在4.4顆星。

而這起事件延燒至今，熱炒店王老闆已宣布將無限期停業，北科大資財營的臉書粉絲團也在12日晚間關閉。王老闆12日受訪時曾表示，沒有想到白飯問題會鬧得這麼大，對於造成社會大眾的恐慌，他願意向學校、學生慎重道歉，雙方都承受了很多輿論壓力，希望事件能盡快平息落幕，各界也別再傷害下去。

出稿06：00

更新07：03