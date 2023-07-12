「不讓行人罰6千」奏效！交長視察2路口：違規率不到1%

▲新法上路，多數駕駛人懂得禮讓行人。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

為建立安全的道路交通環境，交通部自6/30提高汽機車不禮讓行人罰鍰上限至6000元，且違規者還需記點3點、接受三小時的道安講習。交通部長王國材今日視察台北車站周邊路口，現場觀察二路口。車輛不停讓行人違規比例僅0.96％，可見新規已出現初步成效。

交通部表示，截至7月7日台北市在行穿線退縮已有134處、庇護島27處，號誌路口2,731處，其中行人早開577處(佔號誌路口總數21.13%)及行人專用時相231處(佔號誌路口總數 8.46%)。

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自5月1日警政署宣布加強執法以來，臺北市取締車輛不停讓行人計8,316件、行人違規計7,964件。

▲▼王國材今日視察台北車站周邊路口。（圖／交通部）

王國材今日於臺北市許昌街及南陽街口、開封街一段及館前路口實地視察。現場觀察二路口，計有車輛數519輛，行人710人，其中車不停讓行人違規有5件，比率約為0.96%。

王國材表示，今日在路口觀察發現，絕大多數的汽機車駕駛人都會停讓行人，另還有媽媽帶著兩位小孩過馬路時分別舉左右手，顯見學校的交通安全教育已顯現出成果。

交通部表示，由於部分民眾尚未養成正確用路觀念，也將持續加強宣導，至於針對開封街一段及館前路口改善部分，將於行穿線前設置停止線，以明確告知車輛停等的位置；另因該路口為無號誌化路口，造成人、車穿越時疑慮之情形，臺北市將評估研議設置號誌，以保護行人。

▼媽媽帶著兩位小孩過馬路時分別舉左右手。（圖／交通部）