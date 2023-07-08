勞動部北台南最大場徵才新營登場　吸引近500人求職

▲勞動部北台南最大場徵才活動，8日在新營新進國小活動中心舉辦「幸福兔YOU」徵才活動，邀集20家廠商、開發642個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓求職民眾順利就業，勞動部北台南最大場徵才活動，8日在新營新進國小活動中心舉辦「幸福兔YOU」徵才活動，邀集20家廠商、開發642個工作機會，其中常琪鋁業開出薪資最高6萬元要找工務技師，華宏新技也祭出起薪4萬元起徵求多個工程師及管理師職缺，吸引許多民眾到場求職，主辦單位估計近500人參加。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟也出席為求職民眾加油打氣，並表示近期主計總處公布的失業率約為3.46％，是新冠肺炎疫情後的新低點，而現在疫情趨緩、產業逐步復甦，轄區許多企業紛紛釋出職缺，鼓勵待業民眾踴躍到徵才廠商參與面試，爭取錄取機會，若沒有成功就業的民眾也不要氣餒，歡迎來到雲嘉南分署練功夫，不僅免學雜費、符合特定身分對象的參訓學員，還可領取職訓生活津貼，歡迎有需求的民眾善用政府資源，儘速接軌就業市場。

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「幸福兔YOU」徵才廠商包括台灣雅聞生技、城堡應材、新麗企業、榮眾科技、生達製藥、中保科技、明星蘭園、群品餐飲及全家便利商店等20家企業共襄盛舉，釋出642個工作機會，其中逾95％職缺不限相關工作經驗，且適逢暑假期間，除全時職缺外，本次徵才也釋出許多兼職工作機會，一早就吸引許多青年前來詢問及投遞履歷；另今日徵才活動為服務更多中高齡以上待業者，現場特別設置「銀髮人才友善專區」，提供數位電子放大職缺資訊、老花眼鏡等，還有專人提供就業諮詢、代填履歷及職涯適性診斷等服務。

一早就來參加徵才活動的黃姐，從事導遊領隊逾30年，卻因疫情影響而失去工作，經濟也頓失來源，僅靠四處打臨工支應生計，她表示自己已60歲、僅國中畢業又無其他工作經歷，年輕時右手還因車禍領有中度殘障手冊，所以即便取得面試機會也無法順利錄用，這次參與面試希望能順利找到清潔人員或包裝員的工作，並盼望企業可以給她一個重返職場的機會。

劉邦棟進一步補充，勞動部為協助中高齡以上勞工就業，推出「職務再設計」、「職場學習再適應」、「繼續僱用」、「中高齡者退休後再就業協助」與「退休高齡者傳承專業技術及經驗」等相關補助方案，鼓勵企業主妥善運用各項就業促進工具，善用銀髮人才、營造友善職場，相關資訊可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)查閱，或撥打(06)6985945#1141洽詢。