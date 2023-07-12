JJ演唱會先答題才能搶票！　陸黃牛「魔高一丈」招大學生背題應戰

▲陸黃牛招大學生背題應戰。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

林俊傑廣州演唱會於10日晚上8點開賣，當晚平台熱度突破300萬，登上熱搜第一。為了防止「黃牛」搶票，官方設置買票前須「答題」，才能進入搶票頁面。沒想到，黃牛「見招拆招」，竟想出招募985、211及本科以上的大學生背題、刷題庫，用最短時間搶到票。

以林俊傑演唱會為例，觀眾需要答對5道題目，才有資格進入搶票頁面，答錯則會凍結30秒不能答題，題型包括林俊傑音樂專輯、日常生活、演唱會趣事。

《上觀新聞》報導，為了買票，不少黃牛總結林俊傑搶票專用題庫，目前題庫已經更新三百多道，除了林俊傑的官方後援會名稱、應援色、星座、生肖等基礎題目外，還更新了一些冷門的知識，例如林俊傑觀摩2019溫網男單總決賽時，現場穿的什麼顏色的襯衫？聖所2.0黃石站，林俊傑成功帶貨了什麼黃石的特產？林俊傑在第三季《夢想的聲音》被頒發的獎項是什麼？

報導中提到，還有黃牛招募955、211級本科以上的大學生背題，參加JJ20的考試，過了有200元人民幣（約840元新台幣），請他們8點一起來考試。

有粉絲懷疑表示，「每次答題答了半個小時沒搶到票，都覺得自己是個假粉，『黃牛』都要比我懂林俊傑。」