父親買票助連任...花蓮議員林源富當選無效　落選頭：準備好了！

▲同選區落選頭陳慶元（左）在花蓮地方法院遞狀聲請參與訴訟。（圖／時代力量花蓮黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣議員當選人林源富，因父親在去年縣議員選舉期間涉嫌買票，被檢方提起當選無效之訴，同一屆時代力量縣議員參選人，也是同選區落選頭陳慶元有望遞補。

花蓮地方法院3日下午4點進行審結，判決林源富當選無效成立，林源富也是花蓮縣第20屆議員中首位因賄選案被判當選無效的議員。

根據檢方起訴書，林源富為花蓮縣議員第三選區候選人，其父親為競選團隊主要成員，為了讓兒子尋求連任，選前提供現金讓其樁腳自行購買補品之名義，以形同賄選的方式買票被檢警查獲，花蓮地檢署針對林源富提出民事當選無效之訴。

▲陳慶元表示，無法認同因賄選而當選，已做好遞補的準備。

林父身為林源富議員競選團隊主要成員，法院無法認同林父之行為，其身為候選人的兒子完全不知悉，法院宣告被告林源富當選無效。

陳慶元表示在去年選後，林源富被提起當選無效之訴時，就無法認同因賄選而當選，鄉親也會不恥任何賄選的行為。他強調自己已做好遞補縣議員的準備，從選後至今半年也仍致力於為民服務、發聲，承諾進入縣議會後，不會辜負選民之所託，努力監督花蓮縣政府，為鄉親好朋友謀福利。