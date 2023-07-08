台中「小小警察營」中籤率僅4％　5大關卡家長讚超受用

▲▼台中警察局舉辦暑期「小小警察營」，中籤率僅有4％，活動中的5大闖關讓家長們大讚超受用。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局暑期「小小警察體驗營」8日在靚亮的警察姐姐帶領著穿著警察背心的「抱抱龍」動感熱舞，以及小萌警們的歡呼聲中拉開序幕，體驗營活動包括槍枝、採集指紋及自我保護等5大闖關任務，不但小朋友玩得開心，家長也大讚很值得、很受用，今年5千人報名，只有2百人錄取，中籤率4％，已成為小朋友最愛的暑期活動之一。

活動一開始即讓人熱血沸騰，不僅有吸睛、可愛的動感熱舞，更有難得一見的特勤中隊猛警歐巴精心準備的室內戰鬥展演，還有警犬汪汪隊展現真功夫，現場嗅聞毒品、爆裂物，當場揪出非法。

「小小警察體驗營」活動共有5項闖關任務，包括特勤中隊在打擊壞人使用的武器裝備，小萌警們直呼「好帥喔」，每個人都迫不及待想要試拿拍照，另外，小萌警也穿上白袍，在犯罪現場裡尋找著破案的蛛絲馬跡，並製作自己專屬的指紋書籤。

在婦幼警察帶領下，藉由帆布袋著色，認識如何保護自己身體隱私部位；接著又化身為熱血交警，在模擬道路及立體號誌間騎乘小警車，認識交通安全的重要性；透過仿真毒品文章辨識包裹著餅乾糖果的新興毒品等，除了讓小朋友了解警察工作內容之外，並將犯罪預防知識巧妙融入關卡，達到寓教於樂目的。

警察局長李文章表示，透過警察體驗及任務闖關等方式，無形中內化人身安全及自我保護等觀念，讓小朋友輕鬆學習各種犯罪預防知識，從小建立守法觀念與精神，讓小朋友能平安、健康成長，是警察局的期望與責任。