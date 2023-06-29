北市婦把超商當自家倉庫　5次偷走近萬元商品！落網辯忘記結帳

記者張君豪／台北報導

台北市文山區一名張姓家庭主婦（56歲、經查無前科）因貪小便宜，從今年1月起先後在住家附近的景新街、景中街兩間超商內連續竊取便利商店擺設的日常用品，張女行竊商品種類五花八門，從零食、沙拉油、雞蛋、泡麵到三明治、電池、沐浴乳無所不偷，警方根據超商業者報案，5月傳喚女子到案說明，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲張女多次到住家附近超商行竊，過程遭監視器攔下警蒐證逮人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

北市文山二警方表示：從今年1月起，轄區景美所連續接獲報轄內2間便利商店報案，店員清點貨物時，發現店內多筆商品遭竊，經調閱監視器，發現一名穿著打扮入時的中年婦女，將超商當作自家倉庫，拿取架上食品及日用品，結帳時僅出示低價商品後，挾帶偷走大批日常用品。

警方指出，根據超商統計，張女前後登門偷了5次，犯罪手法多趁尖峰時段店員忙碌之際，以超商廣告紙做掩護，將各式食品、日用品包括零食、沙拉油、雞蛋、泡麵、三明治、電池、沐浴乳等，全數裝進自備的大型購物袋，僅結帳小額商品後，竊取總值達新台幣8千餘元各類商品。

殊不知警方調閱相關監視器畫面，早已鎖定張女身分，但多次通知張女均不配合到案說明，直到5月1日下午張女再度到便利商店竊取店內便當時，遭店員警覺當場攔下，警方獲報到場將她逮捕依竊盜罪嫌移送。

張女落網後辯稱「原本要拿便當結帳，但因肚子痛內急趕著回家」，堅稱是忘記結帳非偷竊，但警方早已蒐證超過4個月，張女落網後也否認之前涉犯4起超商竊案，但警方蒐證完備，訊後依法移送北檢。

文山二警方呼籲：連鎖超商因物品眾多，且商品擺設易有視覺死角，應裝設警報器、監視錄影等防盜措施，以杜絕竊嫌覬覦；而消費者無論於任何商店購物時，皆應誠實付款，勿心存僥倖觸法。

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