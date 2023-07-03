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社會 社會焦點 保障人權

史上最大！海盜幫走私1.2噸大麻市價逾18億　台美聯手逮5人

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警與美國國土安全調查署 (Homeland Security Investigation)、邊境保護局（CBP）合作跨境緝毒，發現美國一家空殼家具公司，去年報關一個家具貨櫃來台，以挖空家具層板方式，夾藏約1200公斤的大麻磚，這是台灣治安史上最大宗的大麻磚走私案，若以每公克市價計算，該批大麻磚市價高達新台幣18億元；所幸美國國安調查署啟動台美情資交換，先由美方扣押大麻磚後，僅留19.5公斤放行，之後台灣刑事局幹員採「監控下交付」陸續逮捕貨櫃通關、領貨者，並於今年6月循線逮捕幕後操盤者，有海盜幫背景的高姓角頭（64歲、經查有運毒前科）。

▲台美合作緝獲台史上最大大麻磚走私案，並逮捕有海盜幫背景高姓角頭 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台美合作緝獲台史上最大大麻磚走私案，並逮捕有海盜幫背景高姓角頭 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警接獲美方情資後，會同關務署基隆關、警政署保三總隊、航警局、北市南港分局、新北市海山分局共組專案小組，報請基隆地檢署指揮偵辦。根據美國國土安全調查署清查，發現該毒貨櫃寄件人為美國一空殼家具公司，寄件人孫男（62歲）擁台、美雙重國籍，從加州洛杉磯購買大批大麻花、葉後，利用壓縮模具和真空機封裝，以每塊大麻磚1.7公斤重量分裝後，藏於家具層板後裝箱貨櫃寄發台灣。

▲台美合作緝獲台史上最大大麻磚走私案，並逮捕有海盜幫背景高姓角頭 。（圖／記者張君豪翻攝）

這起史上最大的大麻磚貨櫃則在去年透過海運，預計在2022年11月抵台，美國國土安全調查署掌握情資，先在洛杉磯港口開箱貨櫃，查扣該批大麻磚銷毀後，僅留19.5公斤大麻磚放行，並暗中監控貨櫃流向及寄貨人行蹤，通報台警監控毒品逮人，11月16日貨櫃進入基隆港後，台灣專案小組陸續逮捕前來辦理貨櫃報關的新北市某家具行陳姓負責人妻子殷女（57歲），以及委託搬運層板的豐姓（63歲）、伍姓(79歲)工人。

但家具行陳姓負責人早在半年前就搭機潛逃廣州，被台北專案小組認定是幕後受雇操盤走私毒品的主要成員。殷女等人落網後否認知悉貨櫃內挾帶大批毒品，辯稱是遭人陷害，但警方查出豐、伍男在貨櫃進港前，銀行帳戶均有一筆高達數十萬元新台幣的匯款紀錄，認為他們是受海盜幫跨國運毒集團委託出面領貨。

▲台美合作緝獲台史上最大大麻磚走私案，並逮捕有海盜幫背景高姓角頭 。（圖／記者張君豪翻攝）

美國國土安全調查署持續監控在美國加州主持跨境運毒的孫男，並趁他3月份從美搭機赴泰國考察當地大麻植栽產業，回程來台轉機時將他逮捕歸案，並順利起獲孫嫌與海盜幫高姓角頭合謀進口1.2噸大麻磚毒品的具體證據，訊後遭檢方聲押獲准。

台美警方6月下旬到高雄市前鎮區某社區內逮捕高姓角頭歸案，訊後依觸犯《毒品危害防制條例》運輸二級毒品罪嫌移送，訊後經檢方聲押獲准。刑事局表示，台美合作打擊跨境犯罪更進一步，美國國土安全部於2021年在台灣正式成立國土安全調查署駐台辦公室，並與台灣警方攜手查緝跨境走私毒品、武器、人口販運等相關重大犯罪。警方呼籲，近年來因部分國家大麻合法化後，販毒集團看中國外低價毒品大量批購走私來台高價販售，台美警方將持續合作掃蕩該類犯罪，以維護國人健康。

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