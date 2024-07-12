生物科「寶林茶室中毒案」入題！試考生：中間偏易

▲震驚全國的寶林茶室中毒案，出現在分科測驗生物科考題上。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）首日最後一節考生物，震驚全國的寶林茶室中毒案入題。入闈協助審題的試考生認為，今年生物科基礎題著重知識性內容，閱讀素養題則是新穎的科學研究與期刊內容，還有結合時事的「邦克列酸（米酵菌酸）」事件的學理探討，試卷具有鑑別度，學生有能力完成作答。整體而言，生物科試題為「中間偏易」。

分科測驗今天最後一節考生物，總共1萬5484人報考，1497人缺考，缺考率9.67%，比去年增加0.83%。

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入闈協助大考中心審題的高中老師則認為，今年生物科試題廣泛涉獵時事與科學新知，注重實驗實作。許多題目直接連結課本內的知識，也包含最近新聞時事，例如今年震驚全國的寶林茶室中毒案，也就是針對「邦克列酸（米酵菌酸）」食物中毒事件，讓學生深入了解中毒事件在生理上的致病機制。整體而言，試題還算難易適中。

▼分科測驗生物試題。（圖／大學入學考試中心提供）

入闈協助審題的試考生認為，今年生物取材橫跨生物四科內容，試題著重閱讀理解，不以太過艱澀理論考驗學生，試卷具有鑑別度，不會讓考生們難以理解，文本改寫也相當明瞭，讓學生有能力完成作答，基礎題著重知識性，還有結合時事的「邦克列酸（米酵菌酸）」事件的學理探討，整體而言，試題為「中間偏易」。