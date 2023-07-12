想偷偷變美快看！鍾明軒睡前一包「夜酵素美人飲EX」　夜睡夜美麗

▲鍾明軒成為新品「新普利夜酵素美人飲EX」的代言人。（圖／Simply新普利提供）

消費中心／綜合報導

刻苦耐勞的時代已經過去，新的時代講求效率與舒適，在家就可以把想要的東西通通買回家，坐著休息時洗碗機、掃地機器人自動把家事做好，可以躺著就把事情做好最受民眾青睞，最新的美容觀念也不再是勤勞擦保養品，以說真話與超自信的形象深受Z世代喜愛的國際美人鍾明軒，分享了「原地睡出美人光」的保養新招，只要睡覺就能變漂亮！

經常展現不同美的鍾明軒，可帥氣可漂亮可霸氣可溫柔，對於美麗有自己的一套堅持，他分享自己維持美麗的關鍵，就是「睡得好」，讓他成為新品「新普利夜酵素美人飲EX」的代言人，以夜酵素備受注目的「Simply新普利」專為現代社會快速步調推出方便的代謝補充品，更強化現代人對於睡眠的需求，「新普利夜酵素美人飲EX」從幫助入睡開始，品牌表示連續15天，睡得好代謝好起床擁有好氣色，由內而外散發自信美人光的鍾明軒在廣告影片中分享，睡前一包夜酵美人飲，是他的睡前變漂亮儀式，原地變美就是這麼簡單。

忙碌的現代人最怕聽到人問「欸～你最近很忙齁？看起來累累的」，新普利夜酵素美人飲EX主打「夜睡夜美麗，原地睡出美人光」，簡單方法也吸引許多KOL嘗試，網紅Grace經常熬夜趕工作，很多時候熬夜睡不好，就算認真化妝也像蓋不住疲累感，她說「我超能體會沒睡好的困擾，睡不好真的會有各種狀況」，所以她也用了秘密夜間保養法，Simply新普利的「特濃亮妍夜酵素飲」睡前半小時喝一包，拯救隔日的透亮光澤，讓自己偷偷變美，部落客小咪說「它不僅幫助入睡更容易，還促進了代謝，讓早上醒來時擁有了更好的氣色，連續喝十天，就會感覺氣色變得更亮」。

部落客athena連續喝了這幾天，覺得準備進入昏沉的時間比平常更早，睡得也更沉，她笑說「擔心在國外不好睡、不好上廁所的人也挺適合丟一盒在行李箱內唷！」，網紅abby說「一直被鍾明軒廣告燒到~」，覺得莓果味喝起來酸甜很好入口，她說「熬夜後喝沒想到一覺到天亮，早起氣色也更明亮」，喝起來就是濃縮莓果飲，可以讓入睡品質有感UP！！

讓眾多愛美部落客愛不釋手可以省時省力變美的「新普利夜酵素美人飲EX」，精心挑選專利消化酵素、綜合必需氨基酸，維持夜間高代謝率，享用美食也可以安心無負擔，並且結合專利成份和營養成分，像是三重美顏配方加持，包括美國專利的OPITAC®穀胱甘肽，維持光采好氣色，並且有高活性花青素的葡萄籽萃取、和PureWay-C™維生素C，能有效對抗自由基、減少氧化，夜酵美人飲的特濃亮妍配方還特別添加好夢因子，專利GABA、茶胺酸和漢方酸棗仁都能幫助穩定心情更好入睡，讓你沈浸在高品質的睡眠習慣中，同時提高並維持夜間高代謝率，睡醒綻放美麗照鏡子時被自己的自信光美翻！

口碑好評蓋高樓的「新普利夜酵素美人飲EX」，液態喝下去更好吸收，營養成分迅速抵達，從甜甜睡夢中也能夜睡夜美麗，起床擁有好氣色，是常常熬夜、就算睡飽了氣色還是不滿意，擔心代謝差又想要維持狀態的人偷偷變美的秘密武器，最新的條狀包裝方便攜帶，不管是出差、旅行各種難睡又需要維持美麗的時刻，「新普利夜酵素美人飲EX」更是好入眠法寶！

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