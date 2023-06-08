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國際美人鍾明軒自信代言Simply夜酵美人飲　睡前一包夜睡夜美麗

▲▼鍾明軒自信代言Simply夜酵美人飲。（圖／業者提供）

圖、文／軒郁國際

隨著時代流行的變化，對於美的注重不再只是做好外在肌膚保養，尤其年輕世代更注重多面向的營養補充，以及良好生活習慣的養成，來達到內外都完美的理想目標。以夜酵素備受注目的「Simply新普利」專為現代社會快速步調推出方便性的代謝補充品，更強化現代人對於睡眠的需求，從幫助入睡開始，每日都有良好的休息才能有越來越好的狀態。全新「特濃亮妍夜酵素飲」於2023年6月新上市，打造夜睡夜美麗的內在有酵保養，讓你輕鬆睡出美人光。

以說真話與超自信的形象深受Z世代的喜愛、擁有百萬粉絲追隨的「國際美人」鍾明軒，之前就曾在YOUTUBE頻道分享過自己很喜歡Simply新普利夜酵素，此次受邀成為全新「特濃亮妍夜酵素飲」的代言人，展現白天與黑夜的不同的樣貌。

一直以來不畏懼外界眼光的鍾明軒，對於「美」的模樣也透過不同造型展現出多種面貌，可帥氣可漂亮可霸氣可溫柔，都是不同面向的「美麗」，如同他獨有的封號「國際美人」對於美麗有自己的一套堅持，他分享自己維持美麗的關鍵，只有「睡得好」才是保持好狀態的最關鍵要素，「睡得好代謝好，閃亮是真的！」跟著國際美人一起睡前一包夜酵美人飲，原地變美就是這麼簡單。

購買通路：
iQueen愛女人購物網https://www.iqueen.com.tw
Simply 官網 https://mysimply.net/wqn1p
新普利特濃亮妍夜酵素飲 全台康是美7月上市

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關鍵字：

鍾明軒Simply夜酵美人飲

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