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基北區高中免試入學「落榜人數增3倍」！創新高原因曝

▲▼國中教育會考今起一連舉行兩天，今年超過19萬人報考。（圖／教育部提供）

▲高中免試入學今放榜，基北區落榜人數創新高。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度高級中等學校免試入學今（11日）放榜，全國15個就學區，以基北區錄取率97.64％最低，共有3萬3091人報名，錄取3萬2313人，778人未錄取，落榜人數創新高。北市高中校長分析，今年中高分群考生較往年增加許多，包括明星高中在內，各校錄取分數均墊高，尤其以社區高中提高1至2分最明顯，部分考生選填志願時，可能太過樂觀、自信，才會導致落榜。

一名北市高中校長指出，往年基北區免試入學落榜人數約200多人，今年竟多達778人，人數增加3倍、創下新高。他分析，今年整體試題跟去年相較，稍微簡單，以心測中心公布的數據分析，去年全國拿到5A的考生有1.6萬人，今年1.8萬人，至少增加1成，顯見中高分群人數比往年增加很多，考生選填志願時，若太樂觀、太自信，沒有多填幾個安全名單，可能就因此落榜。

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該名校長指出，今年各校錄取門檻普遍提高，其中明星高中平均約提高0.2分，甚至有前三志願學校大幅提高0.8分，而錄取門檻提高最多的是社區高中，平均提高約1到2分，這也是讓許多考生落榜的主因。

華興中學校長曾騰瀧指出，今年基北區總招生名額有4萬6479名、錄取3萬2416名，缺額高達30%，學生人數只有招生名額的三分之二，照理來說，人人有學校可念。

曾騰瀧分析，造成落榜率創新高的原因有二，首先，今年會考英文科比去年簡單，其他四科難度跟去年相當，而根據心測中心公布的資訊，基北區考生各科A++人數，英文科比去年提高1%、國文跟社會科提高2%，數學和自然則跟去年差不多，五科有三科高分群考生都比去年多，各校錄取分數自然就墊高。

曾騰瀧說，第二個關鍵原因就是，學生在選填志願時，志願數填得不夠多，導致意外落榜。他也提醒落榜考生不要氣餒，基北區還有很多缺額，部分公立高中職仍有辦理續招的機會，考生可多加留意。

北市成功高中校長孫明峯表示，部分考生在選填志願時，只參考去年錄取門檻，忽略評估今年整體試題難易度、參考個人序位區間，應適度進行分數與志願序的修正，尤其免試入學可選30個志願，建議未來考生還是要盡量填到一定志願數比較保險。

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