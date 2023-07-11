任務結束！亞洲最強搜救犬鐵雄、土國強震英雄腿腿正式退休

▲搜救犬鐵雄（左）、腿腿（右）年滿10歲，今年6月正式退役。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

曾參與過國內外大大小小搜救任務的搜救犬「鐵雄」、「腿腿」，今年年滿10歲，在6月底正式結束任務退役。鐵雄曾在通過MRT聯合國搜救犬隊複測認證，是全台官階唯一達二線一星的分隊長、2018年花蓮強震搜救出一名受困員工；腿腿代表台灣參加去歐洲參加過世界盃賽，是一線四星小隊長，今年2月曾到土耳其協助搜救。

台中市消防局指出，鐵雄跟腿腿都是2014年出生，2018年中市搜救犬隊成立，鐵雄跟腿腿便是是第一批搜救犬成員，在大大小小的救災中建功，今年年滿10歲，正式在6月核准除役。

▲▼鐵雄在2018年參與花蓮強震時，搜救出一名受困員工，被授階二線一星。（合成圖／ETtoday資料照、蕭煥章提供）



鐵雄是具有高級瓦礫堆搜救犬認證、級原野搜救犬認證及通過搜救犬國際瓦礫堆任務檢測(IRO-MRT)複試，參與過2018年花蓮震災，成功於倒塌飯店中救出1名受困者，先後獲得內政部長與台中市長盧秀燕授階二線一星，是全台獲贈授階最高階的搜救犬。

▲▼腿腿曾參與土耳其強震重災搜救任務。（圖／翻攝自臺中GoGo - 狗狗 -臺中搜救犬粉專）



腿腿一樣具有高級瓦礫堆搜救犬認證，也通過IRO-MRT初試，參與過2018年花蓮震災、2019年潭子民宅倒塌、今年土耳其震災及今年3月的台灣大道房屋倒塌等案件救災。擁有8項搜救犬認證，官階達到一線四星小隊長。

▲台中市消防局將替2位小英雄找到新的主人，安心享受退休生活。（圖／記者許權毅翻攝）



鐵雄與腿腿退役後準備安心養老，消防局指出，領養資格依序為台中市消防局員工（志工）、台中市府員工（志工），若消防局以及市府均無符合者，才會開放全體市民參與領養。

消防局長孫福佑表示，非常感謝搜救犬為救災所做貢獻，也希望讓牠們老有所終，尋找最適合的認養對象，找到第二個家；搜救犬因長期救災容易有關節炎等問題，希望認養者能更加用心照顧，讓辛勞救災的牠們，能在老年好好享受退休生活。