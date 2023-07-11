全國最便宜通勤月票爆被冒用　盧秀燕撂重話：私下借卡最重停權

▲全國最便宜通勤月票爆遭冒用，盧秀燕說重話，私下借卡最重停權。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

各縣市通勤月票上路，台中市7月早鳥票199元、之後恢復299元，是全國最便宜市民通勤月票，讓其他縣市民眾羨慕不已。但現卻傳出，有台中市民在網路上兜售月票或是借卡給非台中市民，交通局已查獲5人借卡給他人使用。今天台中市長盧秀燕在市政會議上說重話，市府編列大量預算，市民才能用「便宜到無以復加」的代價搭乘公共運具，若私下借卡將涉及刑責，絕對不可以和外縣市民眾買賣。

交通局統計，中彰投苗及台中境內定期票超過2.2萬人購買，台中境內最多佔8成。盧秀燕指出，這都是市府大量預算補貼，不僅台鐵或公車讓民眾吃到飽，還有彰化民眾為此遷戶籍到台中，一個月可省下2萬元，提醒卡片不能借人或出租，查獲就停權一年。

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▲交通局長葉昭甫表示，目前稽核有查到5人借卡給他人使用違規。（圖／記者游瓊華攝）



今天市政會議上，交通局長葉昭甫專案報告交通月票7月上路情況，總計6月15日至7月5日，中彰投苗及台中境內定期票，超過2.2萬人購買，其中台中境內方案最多佔8。

此外，台中市民早鳥優惠199元7月吃到飽，大受好評，不少人希望開學前可否再來一次，也有民眾問敬老愛心卡，也想購定期票，甚至反映通勤月票太方便了，可否擴大使用範圍，交通局都在研議中。葉昭甫指出，從雙十公車免費，到定期月票上路，到台中敬老愛心卡1千點，7月起可搭台鐵單趟次補助30元，相當於從台中往北到苗栗，往南到彰化。