【廣編】西莎攜手全台4間寵物友善餐廳　推出「狗寶貝來點餐」活動

【廣編特輯】

圖、文／西莎提供

如果狗狗能自己點餐，會想吃什麼呢？西莎®推出「狗寶貝來點餐」活動，與台灣北中南共4間寵物友善餐廳合作，包含台北東區創意餐酒館dé PLACE、純白玻璃屋熱門早午餐become、台中人氣咖啡廳Tikiyalo、高雄知名寵物友善餐廳多野樂。只要在活動期間帶著狗寶貝到合作的餐廳用餐、參與狗狗點餐互動遊戲，就能讓狗狗吃到喜歡的西莎®新品自然素材系列餐盒，還能把多樣好禮帶回家！

西莎®新品自然素材全系列五款餐盒已在各大寵物店和線上通路正式開賣。除了在活動期間到合作餐廳讓狗寶貝按按鈕點餐，即可免費享有西莎®自然素材系列餐盒外，到合作餐廳Facebook粉絲專頁指定活動貼文留言互動，還有機會帶走「西莎®大禮包」，8月3日前至 Cesar西莎台灣 Facebook粉絲專頁指定活動貼文留言，還可再抽西莎®「汪汪味蕾の料理魔法書」與「寵物互動按鈕」！

【響應的寵物友善餐廳及活動日期】

即日起~7月23日｜台北｜become

即日起~7月31日｜台北｜dé PLACE

即日起~贈完為止 ｜台中｜Tikiyalo

即日起~7月31日｜高雄｜Dogether Hotel 多野樂旅館

更多活動資訊，可詳見Cesar西莎台灣FB粉專：https://www.facebook.com/CesarTaiwan/