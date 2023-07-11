音樂教室養虎斑犬…11歲童遭撕咬「臉留多重疤」　師要賠50萬

▲虎斑犬警覺性高適應力強。（示意圖，非當事犬隻／資料照）



記者蔡怡萍／新北報導

就讀國小5年級的吳姓男童到音樂教室學習鋼琴，卻遭李姓老師飼養的中大型虎斑犬啃咬臉部，導致臉上多重撕裂傷，媽媽氣憤對李老師提告，請求醫美費用、精神撫慰金等共99萬餘元，李老師表示無法證明男童是否去玩狗、拉胸背帶，其他孩童年紀小也無法做證、讓她只能默默吞下。新北地院審後，判李老師須賠償男童50萬8927元，全案還可上訴。

這起意外發生在2021年1月27日晚間，11歲的吳姓男童到新北市一家音樂教室學鋼琴，負責人李姓老師平時在這裡養了一隻中大型的虎斑犬，這天男童卻遭虎斑犬攻擊、朝臉部啃咬，造成多重右臉撕裂傷等傷害。

男童母親認為李老師未將其飼養的犬隻戴上嘴套，或將牠關入鐵籠等安全措施，以防止犬隻攻擊孩童，氣憤提告，法院也認老師犯過失傷害罪，判拘役40日、得易科罰金確定；母親心疼兒子臉部留下縫合疤痕，還要長期接受醫美磨疤、雷射等，並蒙受青春期外貌焦慮與心態陰影等，提告向老師追討99萬3927元的賠償。

老師向法官表示，願意賠償就醫藥費31250元、增加生活上必須支出費2677元，但醫美、撫慰金不同意，因自己教吳姓男童鋼琴也盡心盡力，而男童常在教室上上下下很危險，對方也無法證明是男童去玩狗、拉狗的胸背，其他小朋友年紀也小，沒辦法做證，老師對一切都只能默默吞下。

法官審理後認為，老師指稱男童去玩弄狗的部分，並無證據證明，對佔有的犬隻並未盡應有的管束，而男童遭咬傷部位為顏面，老師應負回復原狀的必要責任，經過計算後，老師應賠償32萬5千元醫美費用、15萬撫慰金，共計應賠50萬8927元，仍可上訴。