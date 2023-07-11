5億高中生案成焦點！民眾打氣「我的案子不急」　律師許哲維超感動

▲5億高中生案，賴母委任律師許哲維擁有美台雙律師資格。（圖／ETtoday資料照，下同）



記者許權毅／台中報導

5億高中生案件離奇，賴姓高中生母親委任律師許哲維，時常登上媒體版面對外說明案件進度，也讓人好奇接下奇案的許哲維究竟是誰？許哲維透露，當初是透過一位前輩牽線，因緣際會才接手這案，一路上受到許多人無償幫忙，更有其他案的當事人致電，跟他說「我的（案子）延後沒關係！」讓許哲維相當感動，也從這案中看見，「案件對當事人來說，足以改變人生」。

據了解，許哲維學經歷豐富，自台大法律畢業，取得臺北大學法學碩士，再到美國賓夕法尼亞大學攻取法學碩士學位，擁有美國紐約州與我國雙律師資格，專長是商務訴訟、刑事案件等。

點開許哲維事務所官網，上頭寫下許哲維過往實績，曾成功幫國際知名精品打過著作權案、國內上櫃公司營業秘密案告訴代理人。許哲維表示，在5億高中生案前，最有印象的便是替香奈兒打贏著作權，對自己來說，商務案件相對單純，「贏了就贏了，輸了就是輸了。」對於訴訟輸贏沒這麼看重，只要盡力就好。

▲許哲維先前陪同賴母前往殯儀館，由法醫高大成對賴小弟進行相驗。（圖／ETtoday資料照）



然而，這次遇上全台長期矚目的5億高中生案，許哲維表示，深刻體會到，訴訟對於律師來說也許只是一個案件，但是對當事人來說，卻是人生很重要的一件事，甚至是足以改變人生的轉淚點，相比商業案件，更看見「人」，跟法人客戶不同。

許哲維也談到為何會接觸到5億高中生案，許透露，因緣際會下認識民間社團「傑人會」的前輩，對方正好是負責賴小弟案件的禮儀社社長，該名社長看見賴小弟遺體後，認為事情並不單純，加上賴母要做筆錄，趕緊打給許哲維，許才因此加入本案。

許哲維說，5億高中生因為全國矚目、媒體曝光度高，有手上其他案子的當事人還主動打電話，替他加油，甚至說「我的案子延後一點沒關係，全力處理這案。」讓他相當感動，在心中感嘆「律師的工作是真的賦有使命感」。

許哲維表示，案子處理得好不好，都是自己要承擔，但是5億高中生案一路上受到各界幫忙，像是高法醫、立委、議員、媒體以及關心這案的台灣人，有很多難關都是各界無償幫忙，十分感謝。