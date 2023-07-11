　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生案成焦點！民眾打氣「我的案子不急」　律師許哲維超感動

▲▼許哲維律師。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生案，賴母委任律師許哲維擁有美台雙律師資格。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者許權毅／台中報導

5億高中生案件離奇，賴姓高中生母親委任律師許哲維，時常登上媒體版面對外說明案件進度，也讓人好奇接下奇案的許哲維究竟是誰？許哲維透露，當初是透過一位前輩牽線，因緣際會才接手這案，一路上受到許多人無償幫忙，更有其他案的當事人致電，跟他說「我的（案子）延後沒關係！」讓許哲維相當感動，也從這案中看見，「案件對當事人來說，足以改變人生」。

據了解，許哲維學經歷豐富，自台大法律畢業，取得臺北大學法學碩士，再到美國賓夕法尼亞大學攻取法學碩士學位，擁有美國紐約州與我國雙律師資格，專長是商務訴訟、刑事案件等。

點開許哲維事務所官網，上頭寫下許哲維過往實績，曾成功幫國際知名精品打過著作權案、國內上櫃公司營業秘密案告訴代理人。許哲維表示，在5億高中生案前，最有印象的便是替香奈兒打贏著作權，對自己來說，商務案件相對單純，「贏了就贏了，輸了就是輸了。」對於訴訟輸贏沒這麼看重，只要盡力就好。

▲許哲維先前陪同賴母前往殯儀館，由法醫高大成對賴小弟進行相驗。（圖／ETtoday資料照）

然而，這次遇上全台長期矚目的5億高中生案，許哲維表示，深刻體會到，訴訟對於律師來說也許只是一個案件，但是對當事人來說，卻是人生很重要的一件事，甚至是足以改變人生的轉淚點，相比商業案件，更看見「人」，跟法人客戶不同。

許哲維也談到為何會接觸到5億高中生案，許透露，因緣際會下認識民間社團「傑人會」的前輩，對方正好是負責賴小弟案件的禮儀社社長，該名社長看見賴小弟遺體後，認為事情並不單純，加上賴母要做筆錄，趕緊打給許哲維，許才因此加入本案。

許哲維說，5億高中生因為全國矚目、媒體曝光度高，有手上其他案子的當事人還主動打電話，替他加油，甚至說「我的案子延後一點沒關係，全力處理這案。」讓他相當感動，在心中感嘆「律師的工作是真的賦有使命感」。

許哲維表示，案子處理得好不好，都是自己要承擔，但是5億高中生案一路上受到各界幫忙，像是高法醫、立委、議員、媒體以及關心這案的台灣人，有很多難關都是各界無償幫忙，十分感謝。

ET快訊
5億高中生案成焦點！　律師許哲維背景曝
熱炒店挨酸回擊「到底想吃多少」：看怎麼戰下去
快訊／雨區擴散！大雷雨「開炸4縣市」　連轟1小時
獨／通過率最低的一題　58%考生都答錯
快訊／台中路樹突倒塌！4車經過被壓　驚險影片曝
名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女受害
快訊／大雷雨開轟2縣市！狂炸半小時　示警區域出爐
八點檔女星罹癌！　工作停擺兩年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開車注意！內山公路「區間測速」偵測區改位置　7／17起執法取締

慘摔片！苗栗無照少年騎機車與左轉女騎士相撞　雙雙掛彩送醫

嫌樓上太吵！基隆男砍死鄰居跳海藏匿被逮　判14年賠家屬千萬

高雄男酒後睡8小時以為沒事　無照騎車闖紅燈被攔...酒測值嚇人

快訊／台中路樹突倒塌壓4車　驚險影片曝光！鋸樹清除交通中斷

名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女學生受害　

被IG帥哥喊「老婆」暈船！新北女被騙63萬　還想再給52萬

跨大豹溪警戒線跳水「還三字經譙警」　3屁孩無照騎車...這下慘了

新北男被分手抓狂！衝女友姊姊家噴紅漆+3秒膠堵鑰匙孔

5億高中生案成焦點！民眾打氣「我的案子不急」　律師許哲維超感動

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

開車注意！內山公路「區間測速」偵測區改位置　7／17起執法取締

慘摔片！苗栗無照少年騎機車與左轉女騎士相撞　雙雙掛彩送醫

嫌樓上太吵！基隆男砍死鄰居跳海藏匿被逮　判14年賠家屬千萬

高雄男酒後睡8小時以為沒事　無照騎車闖紅燈被攔...酒測值嚇人

快訊／台中路樹突倒塌壓4車　驚險影片曝光！鋸樹清除交通中斷

名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女學生受害　

被IG帥哥喊「老婆」暈船！新北女被騙63萬　還想再給52萬

跨大豹溪警戒線跳水「還三字經譙警」　3屁孩無照騎車...這下慘了

新北男被分手抓狂！衝女友姊姊家噴紅漆+3秒膠堵鑰匙孔

5億高中生案成焦點！民眾打氣「我的案子不急」　律師許哲維超感動

快訊／行人闖紅燈要停讓！三寶變多　交長：行人違規罰500元將提高

台東環保局呼籲體檢冷氣機　預防滴水污染

2024 大選倒數6個月！ 應曉薇盼藍營團結：多頭馬車往ㄧ個方向跑

媒體報導背後有「中資」　鋼鐵人發聲明嚴正駁斥！

登革熱單周爆增125例！疫情擴至4縣市　台南熱區新增永康區

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物　救回昏迷患者

楊丞琳連續九年「準時慶生李榮浩」❤️　洩他嘟嘴討親私照放閃

每坪86.1萬！　10年社區頂破永和房價天花板

基北區高中免試入學「落榜人數增3倍」！創新高原因曝

獨／璩大成屆齡退休！蔣市府今辦歡送　蕭勝煌7／17任聯醫總院長

超商自動門深夜詭異開關　男抬頭看「小強躲感應器」

社會熱門新聞

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

囂張議長郭信良收賄千萬內幕！　1句話囂張嗆官員：我要2週

路邊空地白線內停車收3張罰單　違規理由曝

台南男網路嗆聲遭擄　丟包醫院不治

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

五億高中生案重啟調查　靈通者曝祂反應

更多熱門

相關新聞

通勤月票爆遭冒用　盧秀燕：私下借卡停權

通勤月票爆遭冒用　盧秀燕：私下借卡停權

各縣市通勤月票上路，台中市7月早鳥票199元、之後恢復299元，是全國最便宜市民通勤月票，讓其他縣市民眾羨慕不已。但現卻傳出，有台中市民在網路上兜售月票或是借卡給非台中市民，交通局已查獲5人借卡給他人使用。今天台中市長盧秀燕在市政會議上說重話，市府編列大量預算，市民才能用「便宜到無以復加」的代價搭乘公共運具，若私下借卡將涉及刑責，絕對不可以和外縣市民眾買賣。

5億高中生體內驗無麻醉藥　靈通者曝原因

5億高中生體內驗無麻醉藥　靈通者曝原因

五億高中生案重啟調查　靈通者曝祂反應

五億高中生案重啟調查　靈通者曝祂反應

霧峰市場阿滿麵線燒毀！婆媽喊心痛

霧峰市場阿滿麵線燒毀！婆媽喊心痛

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

關鍵字：

台中5億高中生律師許哲維

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

城隍警示小心火和電　4生肖注意

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面