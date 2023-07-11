霧峰市場「阿滿麵線」燒毀！店家嘆2周也難重整　婆媽喊心痛

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰市場裡知名攤商「阿滿麵線」今（11）日清晨5時許傳出火警，店家表示，當下正在備料，疑似瓦斯有漏氣，老闆換瓦斯過程中突然冒出大火，眾人趕緊逃出，大火瞬間將店面吞噬，鄰近店家也被延燒。老闆無奈表示，重整可能要花2周以上。有民眾路過看見慘狀，表示心痛難過，麵線很好吃，每次都要排很久。

▲台中霧峰市場內攤商「阿滿麵線」今日一早遇到嚴重火警，攤商全被燒毀。（圖／記者許權毅攝，下同）



位在霧峰市場一處轉角的阿滿麵線擁有20年歷史，爸爸主要在霧峰市場經營早市，女兒下午在樹仁商圈販售，生意都相當好。店家表示，昨日市場店休息，疑似有瓦斯漏氣，並未察覺，今日一早5點準備營業，已經在備料煮食時，大火突然冒出，瞬間就把店面燒毀，加上店裡易燃物多，火勢一發不可收拾，往隔壁店家燒去。

火災現場一片焦黑，只見煮好的材料還在一旁，店面的器具、桌椅、裝潢都被燒毀，所幸店家即時逃出，無傷亡。店家就位在霧峰市場中心點，婆婆媽媽們經過都多加關心，甚至拿出手機拍照，有人說：「每次都要排排排很久的隊伍才吃得到，現在燒掉了覺得很可惜。」

台中消防指出，今日5時8分接獲霧峰區民權路火警案件，立即派遣第三大隊與轄區4分隊前往，共派遣12輛消防車、40名消防員。據報，現場是換裝瓦斯桶過程，因開關無法關閉，漏氣遇明火而燃燒，火勢於5時35分控制，6時5分撲滅，燃燒面積合計約40平方公尺，現場無人員傷亡情形，詳細起火原因調查中。