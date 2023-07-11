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「隔壁同事」7／11生日！全家小編暖壽+慶生　網笑翻：好機車

▲▼全家幫「隔壁同事」慶祝7/11生日。（圖／翻攝自Facebook／全家FamilyMart）

▲全家幫「隔壁同事」慶祝7/11生日。（圖／翻攝自FB／全家FamilyMart）

網搜小組／鄺郁庭報導

今日是7月11日，是7-11超商形象代言玩偶「OPEN將」的生日，粉專「7-ELEVEN」上午10點就貼出一張OPEN將捧蛋糕的萌照。值得注意的是，全家超商從昨晚9點開始，就先後在粉專發文為「隔壁同事」暖壽，讓網友不禁聯想笑翻，「很懂，良性競爭」、「鬧欸」、「認真幫隔壁慶生欸！」

全家粉專「全家FamilyMart」昨晚開始就先後貼文，「再3小時，祝全家小編隔壁同事7/11 生日快樂」、「再1小時，全家小編，給7/11 雙倍祝福」。雖然沒有明說「隔壁同事」是哪位，但網友都猜測是在鬧7-11，紛紛笑翻，「好好笑，好喜歡」、「亦敵亦友才能長久。」

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等12點一到，全家馬上發文，貼出一張全家正妹員工拿著身分證的照片，上面生日正是7月11日，文中則行銷今天在全家消費，點數2倍送。這還沒結束，全家在上午7點11分又發文，推廣Fami!ce霜淇淋新口味，稱「不管是幫同事慶生還是熱到快往生，來杯 Fami!ce 準沒錯！」

貼文引來網友朝聖，「好機車喔wwwww但我喜歡，不知道小7那邊有沒有正面回應一下」、「太懂行銷了啊！」「小編～隔壁同事的LINE拿來喔」、「也太大愛了吧」、「比隔壁小七本人還認真慶生」、「究竟是在祝賀還是在搶人家的客人XD」、「這是真愛！」至於7-11則在粉專「7-ELEVEN」貼文，「大家知道今天是什麼日子嗎？OPEN將18歲了！」也吸引網友湧入獻上祝福。

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