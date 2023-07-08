女客討收執聯！超商店員1原因「飆罵5分鐘」：要我90度鞠躬下跪嗎

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

桃園一名王姓女子日前到平鎮區某超商繳費，走路回家的途中發現收執聯忘了拿，於是回到超商想拿回收執聯並請店員蓋章，不料男店員處理到一半突然暴怒狂罵，甚至不顧另一名女店員勸阻，執意脫掉制服要她到店外「解決」。對此，超商表示，目前已先暫停該名男店員排班，後續不排除開除處分。

▲店員氣到脫掉制服，要求王女跟他到店外吵。（圖／王小姐提供）

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王女8日上午7點在平鎮某超商繳費，繳完後走路回家的途中發現忘了拿收執聯，於是回到超商想拿回收執聯並請店員蓋章，沒想到男店員認為她的語氣與態度不佳，雙方在店內發生激烈爭吵。影片中可以看見，王女走進超商後，對男店員說，「你把我的收執聯都撕下去了」，拜託對方把收執聯找出來並蓋章。

沒想到男店員處理到一半突然說，「小姐，不要挑戰我的極限喔」，讓她聽得不明所以，明明一開始是對方沒給她收執聯，她只是要拿回收執聯，並請對方幫忙在收執聯上蓋章，怎麼會是挑戰極限，結果對方一聽當場暴怒「你這口氣最好注意一下」、「小姐，我現在告訴你，我是下班的，我跟你一樣是普通人」。

男店員接著繼續嗆，「沒給收執聯沒關係，收據才是重點，你們不要再搞錯關係了」、「不爽，滾」、「每個都看店員好欺負是不是」，他甚至不顧另一位女店員勸阻，脫掉制服要求王女到店外談判，「小姐我們出來吵」、「你想怎樣，要我90度鞠躬，跪在地上跟你道歉嗎？」

▲王女在超商繳費，想拿回收執聯，不料與店員發生激烈爭執。（圖／記者沈繼昌翻攝）

男店員罵了將近5分鐘才終於冷靜，王女最後拿了收執聯快速離開現場。王女無奈說，「我在櫃台好好跟他說，單子（帳單）也是好好放到櫃台上，我說先生你沒有給我收執聯，麻煩你把收執聯蓋章釘在上面，他（突然）就暴怒」、「我出來的時候，有一個小姐跟我說，她說她之前也經常碰到，這位店員是這種動作」。

針對店員暴怒狂罵客人一事，超商表示，造成客人的困擾非常抱歉，目前已先暫停該名男店員排班，後續不排除開除處分。