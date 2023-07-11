中印邊界新武器！解放軍「削尖鋼管」攻擊距離大增

▲中印邊界解放軍新武器「削尖鋼管」。（圖／鋒芒FM）

實習記者高語璠／綜合報導

在中印邊境上，大陸解放軍近日手持一種特殊冷兵器進行訓練的照片出現在網路上，這種特殊的冷兵器是一根「削尖鋼管。」有網友質疑，「為何解放軍高原士兵的單兵裝備越來越簡單？」《鋒芒FM》指出，削尖後的鋼管鋒利程度堪比大刀，攻擊力一點都不弱，削尖中空鋼管的另一個優勢就是可以製作得比較長，可以一手持握對數米外的目標發動攻擊。

根據中國軍事自媒體《鋒芒FM》報導，2020年6月中，中印在加勒萬河谷爆發了一場不小的衝突，這次衝突的原因是印軍越線挑釁並且是提前預謀，集結大量的士兵對解放軍正常巡邏的邊防士兵展開偷襲，雙方都有雙亡。

報導中提到，經過這場衝突過後印軍顯然很不服氣，此後又多次伺機挑釁解放軍。2022年12月中印度在中國藏南東章地區又爆發衝突。這次衝突印軍提前埋伏了上千名士兵，對解放軍一支數百人的巡邏部隊展開了突然偷襲，由於這次衝突印軍做了充足準備，因此在這次衝突中印度並沒有吃虧。

衝突現場用鐵絲網對中印士兵形成了阻斷避免雙方士兵陷入混戰，利用木棒的長度優勢對解放軍士兵發功攻擊，而鐵絲網的作用就是防止解放軍士兵與其纏鬥在一起，如果纏鬥在一起印軍手中的長木棒顯然就失去了攻擊距離遠的優勢。

由於當時解放軍這支巡邏部隊是在例行巡邏，所以並沒有攜帶大量的冷兵器，沒能對長木棒展開有效攻擊，在這次的衝突中受傷人數明顯較多。

報導中還提到，這次印軍突襲之所以能成功，是因為得到了美國的情報信息支援。2020年10月份加勒萬河谷衝突爆發四個月後，美印簽署了《地理空間合作基本交流與合作協議 (BECA)》，按照該協議印軍得到了美軍全方位的情報、偵察信息支持，2022年12月在中國藏南東章地區的衝突印軍之所以能成功偷襲解放軍，正是因為得到了美軍情報信息支援。

在這次的衝突中解放軍吸取教訓，因此解放軍高原士兵加入新冷兵器「削尖鋼管」。此前的冷兵器像是大刀、狼牙棒等，但這種冷兵器重量都不輕，不利長時間的徒步巡邏，而中空鋼管的重量顯然低於大刀、狼牙棒，並且削尖後的鋼管鋒利程度堪比大刀，攻擊力一點都不弱，削尖中空鋼管的另一個優勢就是可以製作得比較長，可以一手持握對數米外的目標發動攻擊。

▲中印邊界解放軍除了有冷兵器削尖鋼管，還搭配防爆盾作反擊。（圖／翻攝微博）

《鋒芒FM》指出，在網路上的照片可以看到，解放軍除了削尖鋼管，還搭配防爆盾，這些都是為了抵禦冷兵器的攻擊。比如印軍手中的長木棒，再用較長的削尖鋼管對對方展開反擊，這個組合既能防禦又能攻擊，並且印軍手中的長木棒等攻擊裝備在解放軍防爆盾加削尖鋼管的這一組合面前既沒有攻擊距離的優勢，也沒有削尖鋼管鋒利。