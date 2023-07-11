國軍三級抗彈板安全性遭疑　國防部：按科學可擋中共5.8公釐一般彈

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對軍備局第205廠製三級抗彈板疑抵擋不住共軍使用5.8毫米彈藥的機槍及狙擊槍，國防部今（11日）邀集軍備局人員舉行記者會說明。國防部表示，若按照科學原理及測試結果，國軍三級抗彈板可以抵擋中共5.8公釐一般彈的攻擊。當媒體追問，是否可解讀目前國軍抗彈板可以抵擋中共現行子彈時，軍備局則說，當然不能很武斷地說一定可以抵擋，若從動能角度來看，5.8公釐一般彈動能是2003焦耳，即使初速再加快，還是在三級抗彈板防護範圍內。

研究槍械的臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」日前與民進黨新北市議員林秉宥合作，實測上述國軍抗彈板的抗彈能力。該粉專在12分16秒影片中總結，面對解放軍使用5.8公釐彈藥的機槍及狙擊槍，國軍現行的公發抗彈板基本上抵擋不住，100公尺內面對14.5吋的突擊步槍，也有大概率抵擋不住。

國防部11日舉行例行記者會，說明國軍三級戰鬥背心及三級抗彈板的材質、抗彈能力、比較四級抗彈板的差別，也播放國軍將三級戰鬥背心送規格鑑測中心測試的影片。軍備局205廠廠長潘煥亞少將指出，國軍三級戰鬥背心2016年送至美國「Chesapeake」實驗室測試，結果是在距離15公尺射級6發7.62公釐普通彈，均未被貫穿，油泥凹陷44毫米以下，符合美國司法協會（NIJ）的規範要求，而網測影片則不符NIJ規範。

對於國軍研究四級抗彈板的原因，是否證實國軍三級抗彈板的抵抗能力不足？軍備局獲得管理處處長游玉堂少將指出，國軍三級抗彈板經過「Chesapeake」實驗室測試、我國規格鑑測中心認證，品質沒有問題，所以不必懷疑；而四級抗彈板最大問題是厚度跟重量，以美軍來說，穿在身上整個是31磅，蠻重的，且被一發子彈擊中就會碎掉，所以往「蜂巢式」方向發展。

游玉堂提到，2018年NIJ的規範雖然還只是草案，但軍備局已就三級Plus的規範來做研究，發現是比較容易達到的方向。第205廠絕不會缺席，在國防自主跟官兵安全下，已投入來開發，符合國際趨勢及官兵需求的抗彈板。

針對解放軍目前使用5.8x42公釐的87式子彈，軍備局是否用相同於解放軍武力的動能貫穿力進行測試？游玉堂表示，抗彈板主要目的是防止子彈穿透跟衝擊波，代表的意義是吸收子彈動能。7.62公釐普通彈的動能為4163焦耳，比中共5.8公釐子彈2003焦耳還大，所以國軍三級抗彈板當然可以擋住5.8公釐子彈。游玉堂也說，軍備局所做的抗彈板，會朝抗「鋼芯彈」的方向發展。

但有媒體質疑，只憑NIJ規範，是否能確保國軍官兵的安全。游玉堂回應，NIJ規範是確保抗彈板品質，重點不在中共是否在意該規範，而是國軍能否確保官兵安全；國軍測試三級抗彈板的距離是15公尺，動能非常大，而一般作戰都是在100公尺外。

游玉堂說，若要使用四級抗彈板，軍備局曾買過一批給海軍陸戰隊使用，但該款抗彈板非常重，官兵能否負荷，尤其是國外製造的產品不符合我國人因工程，所以官兵可以使用四級抗彈板，但會影響官兵的活動，甚至降低體能，而目前軍備局認為三級Plus是考慮的方向。

▲軍備局獲得管理處處長游玉堂少將。（圖／記者湯興漢攝）

媒體追問，中共95式步槍槍口初速是每秒930公尺，然而根據NIJ檢測標準，初速是每秒840公尺，有無針對共軍相關武器，有相關檢測？游玉堂回應，若中共使用95式步槍射擊5.8公釐子彈，動能大約2000許，所以按照測試標準，是可以擋住中共子彈。

國防部發言人孫立方則補充，軍方在評估一顆子彈對身體可能造成的傷害，是以子彈擊中身體所帶來的動能來評估，而動能是由子彈的彈頭、重量跟初速的相關物理學公式得出；軍備局在此部分有整理出，包含中共5.8公釐一般彈產生的動能為多少，不過具體數字是未達7.62公釐普通彈的規模，所以按照科學原理及結果，國軍三級抗彈板是可以抵擋中共5.8公釐一般彈的攻擊。

媒體再問，是否可解讀目前國軍抗彈板可以抵擋中共現行子彈？游玉堂表示，當然不能很武斷地說一定可以抵擋，若從動能角度來看，5.8公釐一般彈動能是2003焦耳，即使初速再加快，還是在三級抗彈板防護範圍內。