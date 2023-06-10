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大陸 大陸焦點 特派現場

共軍37架次軍機台灣周邊行動　陸軍事專家：組合力量編隊未來成常態

▲解放軍空軍8日至9日派出37架次各型飛機在台灣周邊活動。（圖／國防部）

▲解放軍空軍8日至9日派出37架次各型飛機在台灣周邊活動。（圖／國防部）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍8日至9日出動37架次各式軍機在台灣周邊活動，包括殲-11、殲-16、運油-20、轟-6、運-9通信對抗機、無偵-7及空警-500等，活動範圍從台灣西空域延伸到東南空域進入西平洋，被外界解讀為近期最大規模的一次行動。對此，大陸軍事專家宋忠平認為，這種組合力量的編隊，在未來將成為常態。

▲▼2020年9月25日，日本防衛省統合幕僚監部公布運-9（Y-9）通過宮古海峽，現身花蓮外海。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

▲解放軍空軍運-9系列電戰機。（圖／日本防衛省統合幕僚監部）

《環球時報》報導，宋忠平表示，此次解放軍出動的戰機編隊，是對台以及遏制域外勢力軍事鬥爭準備的一種「標配」，當中有加油機、預警機、戰鬥機等各種戰機，「這本身是一種組合力量的編隊，顯示出我軍多批次、多機種混合打擊能力的建設，在未來也將成為常態。」

此外，大陸智庫《南海戰略態勢感知》消息指，美國「尼米茲」號航母打擊群與「雷根」號航母打擊群自8日起在琉球群島附近海域活動，雙航母打擊群正與日本海上自衛隊「出雲」號輕型航母及來自加拿大、法國等地的地面部隊在西太平洋活動。

而運-9電子偵察機的飛行路徑，朝著西太平洋方向的目的也引發外界猜想。對此，宋忠平指出，既然美國不斷地在中國的家門口挑釁，解放軍軍機當然也可以去看看美國的航母編隊，「這就是來而不往非禮也。隨著我軍軍事能力的不斷提升，相信對美國等域外勢力進行抵近偵察的行動也會不斷增加。」

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