美陸軍提升戰力　「堤豐」系統未來考慮部署在中國周邊

▲ 美陸軍「中程導彈武器」（堤豐系統）形成戰力。（圖／翻攝 環球時報）

記者任以芳／綜合報導

美國陸軍最新陸基中程能力系統（「堤豐」系統）近日正式宣佈形成戰鬥力。按照美國陸軍的規劃，未來「堤豐」系統將部署到中國周邊地區以「對抗解放軍中程導彈威脅」。大陸軍事專家張學峰分析，從「堤豐」系統的性能特徵看，與其說美國陸軍打算用來「對抗中國」，不如說是「對抗美國海空軍」。

印媒《歐亞時報》4日引述美國陸軍發表的聲明，美國陸軍第一多域特遣部隊和美國海軍無人機和打擊武器項目執行辦公室合作，於6月27日使用「堤豐」系統成功發射了「戰斧」巡航導彈。

「堤豐」系統於今年成功發射一枚「標準-6」導彈。美國陸軍指出，最近這次成功測試證實該系統「已經具備全部作戰能力」。《歐亞時報》網站等多家媒體也把「堤豐」系統發射「戰斧」巡航導彈，視為美國陸軍在中程導彈領域取得的重大里程碑事件。

陸官媒《環球時報》報導稱，「堤豐」在古希臘語代表暴風，美國陸軍用「堤豐」來命名新研製的陸基中程導彈系統，可見對其火力打擊能力有高度期待。按照設計，「堤豐」主要用於發射「戰斧」巡航導彈或「標準-6」導彈攻擊地面目標。

據了解，該系統配備的「戰斧」導彈為攜帶常規戰鬥部的「戰術戰斧」，最大射程達1800公里；而「標準-6」最初是作為防空導彈而設計，同樣具備一定的對地攻擊能力，以準彈道模式發射時，射程達460公里。

據美國《動力》網站報導稱，美國中程導彈「堤豐」系統可以彌補美國陸軍射程482公里的精確打擊導彈（PrSM）和射程2776公里的遠程高超音速武器之間的火力空缺，攻擊最遠1800公里外的目標。

▲中美持續軍備競賽。（圖／CFP）

《動力》網站報導特地把「堤豐」系統與中國聯繫起來。內容稱，「任何潛在的高端對抗中，特別是針對中國時，美軍希望有更多選擇，可以從陸地、海上和空中實施。」

但報導也提出質疑，「堤豐」等陸基系統究竟部署在哪裡存在疑問，尤其是在印度-太平洋地區。因為美國許多盟國和合作夥伴都公開表示，他們對在本國部署美國地面遠程打擊能力不感興趣。

張學峰認為，如果在中國周圍部署陸基「戰斧」巡航導彈，確實會構成現實威脅，這種威脅並不比美國海軍發射的「戰斧」或者空軍發射的空基巡航導彈更大。

他進一步分析，「相反，陸基『戰斧』系統的機動性受限，反而更容易遭到打擊。」反觀美國海空軍的巡航導彈可以運用水面戰艦、潛艇和轟炸機攜帶進行全球打擊。美國陸軍的「堤豐」系統在部署上的靈活性要差得多，想實現全球打擊頗費周章。

他認為，從這個角度來看，美國陸軍是在拿對抗中國當幌子，和（自家）其他軍種搞競爭，是在對抗美國海空軍。