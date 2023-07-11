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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

性平三法修法草案本周送立院　陳建仁：盼7月底前順利通過

▲▼陳建仁出席「新法迎馨 引領馨生」-犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動。（圖／記者許靖騏攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院臨時會將在下周進行，預定討論性平三法，所以外界關注行政院的性平三法修法進度。對此，行政院長陳建仁11日說，性平三法的修法草案進行得相當順利，修訂的法案已經進入最後的過程，「一定會在星期四的院會順利通過送到立法院審議」，希望送到立院臨時會後，也能在7月底前順利通過，確保性騷擾的防治能有更新的改革。

陳建仁說，性平三法的修法草案進行得相當順利，特別責成政委羅秉成帶領相關部會做相關修法，現在修訂的法案已經進入最後的過程，「一定會在星期四的院會順利通過送到立法院審議」。

陳建仁指出，這次修法最主要的目的就是希望建立一個有效、友善且可信賴的性騷擾防治機制，在這樣的過程中，希望能夠友善被害者的保護，然後有效懲罰加害人，並且也希望能增加預算還有人力，以及建立更好的制度，讓未來的性騷擾防治能更加有效率。

「我要在這裡特別謝謝羅秉成政委，帶領衛福部、內政部跟教育部，就修法部分進行很密集的討論。」陳建仁指出，討論過程大家都提供寶貴的意見，其他的部會也提供很多很好的意見，所以希望在星期四院會通過後，送到立法院的臨時會，也能在7月底前能順利通過，確保性騷擾的防治能有更新的改革，使每個人都能得到最好的保護，不要讓國人再受到騷擾，讓社會更和諧、生活更平安喜樂。

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