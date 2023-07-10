俄在克里米亞上空擊落巡弋飛彈　克赤大橋交通短暫中斷

▲圖為克里米亞大橋。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯控制的克里米亞半島9日中午12時左右傳出多聲爆炸聲響，依據親俄派行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）的說法，防空系統在克赤市（Kerch）附近攔截擊落一枚巡弋飛彈，短暫封閉克赤大橋雙向交通。

綜合美聯社、每日郵報等報導，俄方稱攔截巡弋飛彈的行動並未造成人員傷亡，但並未透露飛彈類型、來源等任何細節。外傳這枚飛彈是在克里米亞一側遭到擊落，依據Telegram頻道「Rybar」的說法，飛彈殘骸落入亞速海。

另外，俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）同樣在9日通報擊落一枚來自烏克蘭的飛彈。州長戈盧別夫（Vasily Golubev）指出，飛彈殘骸損毀數棟建築物的屋頂，未造成人員傷亡。

基輔獨立報指出，自2022年8月以來，俄羅斯占領的克里米亞半島與克里米亞最大城市塞凡堡（Sevastopol）經常發生爆炸與火災。國防部軍事媒體中心7月8日稱，俄羅斯正加強克里米亞的防禦，針對烏克蘭可能的進攻行動做準備。

克赤大橋（Kerch Bridge，又稱克里米亞大橋，Crimean Bridge）是克里米亞半島通往俄羅斯的大橋，俄羅斯總統普丁2018年親自出席大橋啟用儀式。不過就在2022年10月，橋上一輛裝有炸藥的卡車行駛期間爆炸，導致大橋結構嚴重受損。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）8日透過社群平台Telegram提及這起事件，將其列在烏克蘭至今在這場戰爭中取得的主要進度之一，似乎是烏克蘭首度承認與此事有關。她在這篇貼文提到，星期六（8日）是首度攻擊克里米亞大橋的第273天，攻擊大橋是要切斷俄羅斯補給線。

▼克里米亞大橋去年10月發生爆炸，冒出熊熊火光與濃煙。（圖／達志影像／美聯社）