評高端「偷雞摸狗」想發國難財　防疫學會理事長挨告結果出爐

▲防疫學會理事長王任賢多次公開質疑高端疫苗藥效以及EUA過程。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

中華民國防疫學會理事長王任賢在2022年間，多次投書媒體，評論高端疫苗「其實是低端技術的疫苗」，「沒本事但又想發國難財」，「偷雞摸狗地」獲得EUA，高端認為公司信譽形象受損，導致股價2天重挫9元，控告王任賢涉嫌違反《證交法》意圖影響股價而散布流言等罪，台北地檢署調查認為，同時期有其他訊息不利高端，王任賢並非憑空杜撰，10日處分不起訴。

王任賢同時是中國資料大學附設醫院感染科主治醫師、曾任衛生署疾病管制局中區傳染病防治醫療網指揮官，具有醫療及公衛專業，他在2022年到2023年新冠肺炎疫情間，多次在《中國時報》、《聯合報》等媒體，投書「政治防疫 指揮中心狗尾續貂｣、「重打疫苗 高端戰士成豬八戒」、「總統級封存 陳時中獨享的祕密」，另外還參與國民黨團召開的記者會，批評高端藥效。

王任賢投書內容除了質疑政府護航高端，取得EUA，還要保密政府與高端簽約議價採購過程，並批評「高端之所以會淪落到今天的地步，業者沒本事但又想發國難財是原因之一。但如果政府能充分發揮監管功能，搞不好也能烏鴉變鳳凰，但政府終究選擇與業者同流合汙，結果就落實了高端終究是爛泥扶不上牆」。

高端認為王任賢的言論與事實不符，高端上櫃(6547)股價，從2022年10月20日起，到21日止，從69.3元重挫到60.5元，跌幅達13%，因此控告王任賢涉嫌加重誹謗、意圖影響股價而流言，以及散播不時疫情訊息等多項罪名。

▲因日本不承認施打高端疫苗的保護力，衛福部長薛瑞元要求高端交報告，否則廢止EUA。（資料照／記者屠惠剛攝）

王任賢堅稱自己發布的文章，都是依據相關媒體報導，本於個人專業、經驗、合理查證後去信為真後，對公共議題所做的合理評論，「我不認為這些是謠言」。

檢察官調查，王任賢和妻子、女兒名下都沒有買賣過高端股票，另外監察院也曾在2023年3月1日公布的調查報告中，指衛福部「公布之依訓上不足以使民眾對疫苗政策之諸多質疑獲得釐清」，督促衛福部進行檢討改善，而王任賢不是高端內部任，所得資訊自然會因政府機關揭露不足，而有落差。

此外，媒體也在高端所指股價下跌的起始日、2022年10月20日，報導「薛瑞元：月底未交出保護力報告將廢止EUA」，內容指出日本不承認高端疫苗，過去施打高端的民眾須自費做PCR，這也是不利高端股價的訊息，雖然王任賢投書的用字遣詞未盡精確，但仍屬對「事」的合理評論，且無法證明光靠王任賢的投書就導致高端股價下跌，因此處分不起訴王任賢。