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社會 社會焦點 保障人權

指「高虹安母有國民黨高官人脈」網友挨告言論不實　結果曝

▲▼新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安不滿母親被指有國民黨高官人脈，控告網友誹謗結果不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長高虹安在去年9合1大選時，被傳出因特權插班進入北一女，朱姓網友引用他人文章指出，「她(指高)媽媽在方濟中學教學多年的國民黨高官方面應該有很重要的人脈關係在」，高虹安認為自己的品格、名譽受損，控告朱涉嫌加重誹謗等罪，但台北地檢署調查，高母確實任職方濟中學，相關言論涉及候選人誠信，可受公評，7日處分不起訴。

高虹安在2022年角逐新竹市長寶座時，因捲入當時政壇論文抄襲風波，被網友爆料，「高虹安考北一女是從方濟中學插班考上的，是為了『過水洗學歷』，且高的父母與國民黨高官疑有重要人脈關係。」朱姓網友在10月2日在臉書轉貼相關文章，並稱「依此脈絡和他們前後鋪陳的運作卡位利害關係來看，她父母，特別是她媽媽在方濟中學教學多年的國民黨高官方面應該有很重要的人脈關係在」。

高虹安當時就對外澄清，自己念的是方濟中學國中部，靠自己的努力，以推甄方式進入北一女就讀，而朱姓網友的po文不實，會動搖當時選民對她的品格、形象等意象，損害她的名譽，因此委託律師控告朱涉嫌加重誹謗及違反《選罷法》意圖使人不當選等罪。

朱姓網友在接受警察傳訊時否認犯罪，辯稱引用相關文章只是想讓大家知道這件事，檢察官調查認為，高虹安當時市新竹市長候選人，品德、操守、誠信、能力都應受選民嚴格檢驗，且高虹安具狀表示自己母親卻實任實方濟中學，而有關高虹安如何進入北一女的議題，也被多家媒體報導討論，可見確實是輿論關心事項，因此認定朱姓網友的發文，屬「合理評論」範圍，因此將全案處分不起訴。

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