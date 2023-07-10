退役軍犬走失「懸賞4300萬」…半天秒被人找回！飼主反悔給2萬

▲鄭州狗主人懸賞1000萬人民幣尋狗。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

「鄭州流浪動物領養中心」7月9日發布了一則特殊的尋狗啟事，懸賞金額竟高達1000萬元人民幣（約新台幣4221萬元），引發熱議。通知顯示，飼主於7月8日晚上11點左右走丟一隻愛犬天狼，身穿黑色馬甲，背部有退役軍犬4個字。飼主稱，這是一隻8歲半的雄性退役軍犬，經過特殊訓練，為國家做出過巨大貢獻，絕對不會刻意傷害任何人。

據《快科技》報導，啟事表示，如果能提供重要線索者，飼主獎勵200萬（人民幣，下同）。如果找到並平安歸還，飼主願給予1000萬人民幣。

啟事的末尾，還有一句紅字稱，如果傷害這條功勳犬，傾家蕩產也要追究到底。

「鄭州流浪動物領養中心」也配文稱，「送還狗狗的報酬超出你的想像，聽說外地遊人要來鄭州幫著尋找，你也別上班了，趕快去幫忙尋找吧。」

如此重金懸賞一隻狗立刻引發網友關注和爭論，不少人躍躍欲試準備去幫忙尋找，也有的網友質疑真實性，對於配文說法認為不太合適。不過很快，「鄭州流浪動物領養中心」就刪除了這條尋狗啟事，未作任何解釋。

據《大象新聞》報導，9日20時左右，鄭州流浪動物領養中心表示，尋狗啟事中丟失的狗已被找到。飼主的助理聯繫鄭州流浪動物領養中心稱，狗已經在警察的幫助下被找到，並向大家表示感謝。

知情人士透露，這條狗丟失半天就被找到，飼主只給幫忙找到這條狗的市民5000元（約新台幣2.1萬元）獎勵，因飼主「尋狗心切，以1000萬為噱頭，不管200萬還是1000萬這都是不可能的事。」而這條狗是否為退役軍犬目前還無法確定。

另據《正觀新聞》報導，7月9日下午，一名女士自稱飼主的秘書表示，丟失的狗已經找到，針對狗和飼主的信息，對方表示並不方便透露。