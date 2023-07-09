鄭麗文若認為2024很重要　姚正玉：請身先士卒到台南領軍作戰

▲國民黨不分區立委鄭麗文要求國民黨「侯下韓上」，國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉表示，請鄭麗文身先士卒到國民黨最艱困台南選區投入立委選舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對國民黨不分區立委鄭麗文要求國民黨「侯下韓上」，國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉表示，深信鄭麗文也認為 2024這場選戰很重要，國民黨不能輸，那是不是請鄭麗文身先士卒，到國民黨最艱困的台南選區，投入立委選舉。

姚正玉說，鄭麗文敢言、直率、口才反應敏捷，她挺欣賞，但鄭出來呼籲「侯下韓上」，她有幾個看法：首先，鄭麗文曾任民進黨國代、現任國民黨不分區立委，算是高知名度的政治人物。謝龍介在台南基層闖蕩20多年、多次為國民黨征戰，迄今還排不上的國民黨不分區立委，鄭麗文能受到國民黨器重，讓許多黨內同志佩服羨慕不已。

再者，原本台南市永康區立委選舉徵召時，林燕祝不選就曾建議出身眷村的鄭麗文到台南參選，且相信憑其高知名度和戰將風格，絕對可以帶動台南選情。未料，後來沒有下文，只得由李全教回鍋再選。

姚正玉認為，鄭麗文身為黨的不分區立委，理應為國民黨的整合團結做努力，任何意見理應先在黨內溝通，但卻公開與黨中央叫陣、要求黨中央要換侯？姚正玉說，鄭麗文認為換韓國瑜才會勝選，她卻深深不以為然。如果現在還要操作「侯下韓上」，國民黨的政黨誠信再被輾壓，不但黨內分崩離析、政黨的社會形象蕩然無存，鄭又憑什麼保證換侯之後一定贏呢？！

姚正玉指出，這是一場攸關國家未來命運的關鍵一役，深信鄭麗文也認為 2024這場選戰很重要，國民黨不能輸，那是不是請鄭麗文身先士卒，到國民黨最艱困的台南選區，投入立委選舉！

姚正玉強調，目前國民黨第一選區苦無徵召人選，如果鄭麗文不想去第一選區，姚正玉願意讓賢，讓出第三選區的徵召資格。相信戰將鄭麗文一定可以帶動國民黨的選情，突破台南僵局。但不知鄭麗文願不願意？！