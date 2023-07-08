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蛋價回穩了！早餐店宣布「加蛋降5元」　霸氣老闆：不想貪得像狗

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許力方攝）

記者朱祖儀／綜合報導

今年上半年國內鬧蛋荒，導致許多店家調漲蛋價，甚至出現無蛋可賣的狀況。但近來蛋量供應恢復正常，一名網友去買早餐，還發現有早餐店竟公告要調降價格，老闆還說一堆店家貪得像狗，可是自己不想同流合汙，讓他聽了相當驚喜。文章曝光後也有鄉民大讚「店家好有良心！」

原PO在PTT發文表示，最近去買早餐時，和老闆提到最近物價都很貴，經濟壓力越來越大，沒想到對方突然通知，「下禮拜開始，加蛋要調降5元」，讓他聽了相當驚訝。老闆解釋，廠商現在已經把價格調降，因此進貨成本下降，沒有理由繼續漲價，「我不想當害蟲跟畜生」，也大罵有些政府官員的貪污嘴臉，「一堆店家也貪得像狗」，自己不想要同流合污。

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有網友看到文章後，留言表示「只能說你遇到早餐店老闆很有良心」、「蛋價降5元，但所有價格漲5元」、「蛋蟲都抓不到，然後選舉前會降價，知道誰是蛋蟲了吧」、「蛋降價，但是漢堡吐司蛋餅漲價」、「沒看之前新聞嗎，外國進口蛋送給豬吃，還要付錢給豬」。

也有人提到，雖然老闆要調降蛋價，可是近來可能要換成豬肉調漲。對此，原PO回應，當時老闆也有提到豬肉價格上漲，不過應該會先撐一段時間，若是後續漲價幅度太誇張，才會考慮調漲價格。事實上，不僅有早餐店公告調降蛋價，楓康超市也在今（8）日推出買一送一優惠，20顆雞蛋只要64元，平均一顆只要3.2元。

▼近來蛋價回穩。（示意圖／記者謝盛帆攝）

▲▼雞蛋,蛋價,通膨,傳統市場,菜市場。（圖／記者謝盛帆攝）

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早餐店雞蛋蛋價降價

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