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桃園阿北遭「猜猜我是誰」詐騙　警員聯手行員即時阻詐保積蓄

▲員警從涂男手機中了解到遭詐過程。（圖／平鎮警分局提供）

▲員警從涂男手機中了解到遭詐過程。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市75歲涂姓男子昨日中午接獲友人來電，佯稱其姪女欠債急需10萬應急，否則將遭到不測，涂男信以為真急忙衝至郵局滙款，但邊接電話邊寫滙款單行為引行員關切提問，並聯繫警方到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，老翁才驚覺陷入詐騙陷阱，並感謝行員與員警幫他守住積蓄。

▲並以真實案例勸說才讓涂男驚覺遭詐騙，放棄滙款。（圖／平鎮警分局提供）

▲並以真實案例勸說才讓涂男驚覺遭詐騙，放棄滙款。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，家住桃園市平鎮區東豐路的75歲涂姓老翁，7日中午接獲通訊軟體結識的友人來電，佯稱其姪女因欠債急需10萬應急，不然將遭遇不測，因對方語氣慌張且急促，涂男未仔細查證，向對方要了匯款帳號後，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到郵局準備匯款。

因為涂男未使用過臨櫃匯款，並在填寫匯款單時，拿著手機不斷的與對方通話，一步步照著對方指示填寫，讓承辦的行員察覺有異，且涂男對行員的關懷提問完全置之不理，行員見狀除了技巧性拖延外，也趕緊通知警方到場協助。

起初涂男仍深信不疑執意匯款，但在行員及員警的勸說之下，並向他解釋相關詐騙案例外，也查詢證明涂男準備受款的帳戶為警示帳戶，且匯入之款項都立即遭到提領，這時涂男才驚覺遭到詐騙，並感謝行員及警方熱心的協助才保住老本。

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