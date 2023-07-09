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影歌雙棲男偶像主動加好友...假的啦！忠實女粉絲險遭騙5萬

▲▼影歌雙棲男偶像郭忠祐主動加好友，忠實女粉絲開心得差點被騙5萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲影歌雙棲男偶像郭忠祐主動加好友，忠實女粉絲開心得差點被騙5萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

歌手兼演員的男藝人郭忠祐破產尋求粉絲幫忙？台中1名50歲賴姓女子是郭的忠實粉絲，日前郭主動加Line好友，開心得不得了，偶像開口要借5萬元支付海外一筆超重的包裹費用，賴女二話不說，馬上衝去郵局匯款，警方獲報到場，發現是海外匯款就覺得有異，對話內容還夾雜簡體字，而且賴女每次打電話，對方都拒接，種種因素研判就是詐騙，賴女這才恍然大悟，一再感謝員警和行員。

▲▼影歌雙棲男偶像郭忠祐主動加好友，忠實女粉絲開心得差點被騙5萬元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局立德派出所警員劉帥宏、黃祥豪，日前下午3點多接獲郵局通報有婦人疑似遭詐，許姓女行員表示，賴女要將戶頭內5萬元匯至個人帳戶，聲稱要協助網友支付海外包裹超重費，激似常見「包裹詐騙」的說法，讓行員心中警鈴大作。

員警仔細詢問，原來賴女早在6、7年前就是郭忠祐的忠實粉絲，不僅加入臉書的粉絲專頁時時關注，還參加過他的演唱會，八點檔連續劇更是不曾錯過，日前偶像突然主動要求加Line好友，她開心得不得了，不久，郭男開口求助，因為公司破產，有件重要包裹超重，需支付罰款5萬元才能通關放行，他自己的財務都由公司管理，公司破產也讓自己沒有現金可以運用，拜託賴女代為支付，她一聽偶像有難，立即直奔郵局解圍。

員警查看兩人的對話，發現字裡行間夾雜著簡體字，用語也與台灣不同，還向賴女分析，藝人怎麼可能會在網路上隨便借錢毀掉自己的名聲，賴女也疑惑的說，她每次打電話想和偶像聊天都拒接，經員警一一指出種種漏洞，戳破對方謊言後，她才清醒過來，向員警與行員頻頻感謝。

郭忠祐遭冒名詐騙並非首件，前陣子就在自己IG上澄清，他不會隨便加別人好友，任何使用他名字加好友的帳號都不要接受，也希望大家踴躍檢舉，杜絕任何被騙機會。

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