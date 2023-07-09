永和背心正妹「左看1秒」撞前車重摔　目擊者：10人撐傘指揮交通

▲永和一名背心正妹想切換車道，卻因撞上前車而摔倒。（圖／翻攝Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和區成功路一段日前發生一起車禍事故，一名女騎士要從外側車道切到內側車道時，為了確認左後方來車而轉頭1秒，卻因未注意前方而撞上小貨車，導致她連人帶車摔到路上。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段行車紀錄器影片；影片顯示，該名女騎士騎在外側車道，因注意到前方有為了公車而停下的小貨車，便打方向燈、想切到內側車道繼續行駛。

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沒想到，女騎士往左側方向查看後方車輛，短短1秒立刻回頭，卻還是撞上前方的小貨車，當場連人帶車噴飛、滾到內側車道，後方的車輛也緊急停下，協助女騎士。

網友看完紛紛留言，「真的希望她無大礙，早日康復」、「真的好心疼」、「她不是沒事看左邊，是看到前面煞車她不想跟著煞車，所以看左邊想要直接切出去。這種最容易出事了，如果旁邊是大貨車應該就送頭了」、「那天我在現場經過，有好幾十位熱心男士遮陽打傘指揮交通，台灣人真的很熱心」、「先撇除她的問題，台北新北的車流量真的很可怕，騎車要好好注意路況，真的很危險」。

也有在地人說，「住永和3年多了，必須說一下。成功路往福和橋那一段，在上下班真的是非常危險的路段，各種臨停、亂插車道、來不及轉彎、低能兒、急躁亂衝的上班族、卡位的老人、智障計程車都有，這幾年真的看過太多了。上福和橋之後，又要面對窄到不行的機車道，一段路大概會火大個五六次，才下橋到台北」。