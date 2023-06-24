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新中正橋！　台北往永和9月底通車

▲▼新中正橋。（圖／台北市政府提供）

▲新中正橋改建工程。（圖／台北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程自108年5月6日開工以來，已於日前完成新橋鋼拱肋提升段構件吊升後與台北、新北兩端拱肋場撐段構件之合攏作業。今年9月底可切換台北往新北方向之行車動線，由原中正橋改為經新橋通行，另新北往台北方向仍暫維持由原橋通行。

▲▼新中正橋。（圖／台北市政府提供）

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台北市政府工務局新建工程處工務科科長蕭志龍表示，本工程鋼橋採用的鋼拱肋提升工法，是將鋼拱肋上半段提升段所有鋼構件於現場已施作完成之鋼橋面鈑上方全數先行組立完成，再藉由鋼拱橋兩端已完成吊裝之場撐段拱肋，分別於台北及新北端拱肋最上方架設共8組垂直向中空千斤頂之油壓設備，及為防止拱肋提升時變形而安裝於提升段拱肋下方水平向施拉共4組之中空千斤頂油壓設備，利用中空千斤頂中的鋼絞線，將組立完成之水平長度約107.5公尺，重量約1,800噸的提升段鋼拱肋逐步向上提升到定位，與鋼拱橋兩端已完成吊裝之場撐段拱肋合攏，完成鋼拱肋整體的架設。

▲▼中正橋改建工程鋼拱肋提升後的夜景。（圖／新北市政府提供）

蕭志龍說明，本工程為國內最大跨度的三點式鋼拱橋，橋面寬度最寬約46公尺，而主橋所採用的安裝工法，除先前於111年10月26日完成之主梁同心圓曲線夾推作業，與近日使用之鋼拱肋提升工法，均為首次應用於國內鋼拱橋梁架設之工法。本工程鋼拱肋跨距215公尺，拱高50公尺，在使用上述之提升工法後，將原本施工作業高度自約50公尺降低至約17公尺，大幅降低勞工高空作業風險，不但可加大保障施工人員的作業安全，亦可減少支撐架的架設體量及大型起重機具如吊車等設置，現場工程車行走及施工動線均可獲得有效改善，也提供了勞工更友善的工作環境。

▲▼新中正橋。（圖／台北市政府提供）

新工處大運工務所主任詹名成表示，本工程已於今年5月29日完成拱肋提升段的主節塊組合作業，該提升段節塊自6月12日起實施水平鋼索對拉及提升段拱肋微提升作業，當日完成台北端提升高度約0.96公尺，新北端約7.965公尺的目標高程，並調整完成整體拱型後逐步進行拱肋兩端的同步提升作業，均再提升高度達約29公尺至合攏位置，最後於6月18日順利完成合攏作業。

詹名成最後說明，本工程目前尚待「提升段合攏處銲接」、「連接鋼拱與鋼橋面版的鋼纜安裝」、「支撐架拆除」及「新橋面版鋪設瀝青」等作業完成，以於9月底將台北往新北方向之行車動線切換至新橋通行，方可接續辦理拆除中正舊橋及施作台北端往台北方向之引橋。後續拆除及施工改建期間，或多或少都會造成鄰近居民的不便，在此先致上歉意，也感謝地方社區民眾、里長及民代的大力支持，提供新工處全力趕工之條件，以共創雙北美好的未來！

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