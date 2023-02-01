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紫南宮9天信徒香油錢「驚人數字曝光」　南瑤宮清點比去年多5成

▲ 竹山紫南宮。（圖／記者謝孟儒攝）

▲紫南宮清點春節9天香油錢，信徒貢獻破千萬。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

春節期間不少人都會到宮廟拜拜，祈求新的一年平安順利。如今宮廟紛紛結算香油錢，比起近2年增加不少，推測與疫情趨緩有關，像南投紫南宮從初一到初八收到約1000萬元；彰化南瑤宮則透過直播開箱，經清點，除夕到初九收到198萬餘元，較去年增加5成。

彰化南瑤宮清點香油錢，為求慎重，決定全程直播，只見工作人員將一箱又一箱的鈔票、銅板倒在桌上，逐一清點，堆成一座又一座的小山，出動至少10多人，還搬出點鈔機，最後確認從除夕到初九10天共收到198萬餘元，相較去年130萬元，多了約50％。

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▲▼紫南宮9天香油錢「信徒貢獻破千萬」　南瑤宮獲198萬成長5成。（圖／翻攝自直播／南瑤宮）

▲▼南瑤宮直播清點香油錢，總計198萬元，比去年多5成。（圖／翻攝自直播／南瑤宮）

▲▼紫南宮9天香油錢「信徒貢獻破千萬」　南瑤宮獲198萬成長5成。（圖／翻攝自直播／南瑤宮）

南投紫南宮同樣香火鼎盛，近期也清點春節香油錢。據統計，廟方從初一到初八9天收到約1000萬元，來借還金的信徒更超過10萬人，估計借出去的發財金約3000多萬元，還回來的約5000萬元。

值得一提的是，紫南宮為讓信眾「有求必應」，每天上午7點到晚上9點開放求金、還金，幾乎全年無休。通常信眾會向土地公、土地婆焚香祈福並擲筊，再根據擲筊結果求得相應金額，以祈求事業、工作或家庭順利，之後最慢一年內「還金」，同時添些香油錢。

▼紫南宮往年初一都會發放錢母。（資料照／記者高堂堯翻攝）

▲▼紫南宮發放錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

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