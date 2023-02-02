3年私吞南瑤宮香油錢519萬　「吃齋唸佛」女員工下場曝　　

▲南瑤宮。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化南瑤宮擔任辦事員的周姓女員工，因常年保管及辦理各類款項之收入解繳入庫業務，利用公務上收取南瑤宮服務台人員所交付各類款項機會，3年多侵占香油錢(519萬台幣及1千元人民幣)，用以支應個人生活開銷，被彰化地檢提起公訴，彰化地院審結，依公益侵占罪將她判處3年10月有期徒刑。

彰化南瑤宮爆發周姓女員工(55歲)3年私吞519萬元香油錢，2年前彰化檢方指揮廉政署中部調查組搜索彰化市公所寺廟室，調閱相關資料，並傳喚3名證人及周女進一步釐清案情，檢方晚間訊後依貪汙治罪條例將周女列被告，以20萬元交保，並限制住居。

據了解，周女於1984年就進到南瑤宮擔任管理香油錢工作她納編為正式職員，至2015年依宮廟管理法將在南瑤宮工作的時間長達38年，2020年公所核帳人員查出其中帳目不對，市長林世賢當年指出，當年已知侵占的香油錢就有515萬元，並將整案送交政風室調查，主動移送彰化地檢偵辦中。2021年8月18日被依貪汙治罪條例20萬元交保並限制住居。

據了解，周女長期吃齋唸佛，去年在偵訊中自首坦承，丈夫曾因吸毒入獄、出獄後又酒駕，再於2015、2016年間中風，育有1子，家中只有她一人賺錢，急需要錢，動歪腦筋到媽祖頭上，吞了近520萬元香油錢，平均一年A走100多萬元，彰化地院裁定20萬元交保。長年共事的同事們得知她私吞香油錢後，簡直無法置信。

周女向法官供稱，她與母親、及就讀高中的兒子租屋同住，月租金約5千元，被南瑤宮解雇後目前在工廠當作業員，月收入約2萬5千元，需負擔家裡開銷，有私人欠債，先生也沒有工作能力，「我兒子未成年，我的責任很重，如果我有工作，才有能力還款，如果我被關，我的家庭會沒有人照顧，我又沒有能力還給公所，我希望法官給我一個機會，讓我有工作能力，我才有辦法還款，我侵占的那5百多萬元，很對不起公所及捐款人。」

法官審酌，周女有存款，卻沒有和解之誠意，沒有賠償告訴人損害，依公益侵占罪將她判處3年10月有期徒刑。全案可上訴。