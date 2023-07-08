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民營救護車急送病患途中出車禍　騎士傷重不治

▲台南市東區中華東路一段與中華東路一段80巷口，發生救護車與機車交通事故，造成機車騎士身亡，一分局交通組長率員即前往所轄醫院作救護車送醫交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區中華東路一段與中華東路一段80巷口，發生救護車與機車交通事故，造成機車騎士身亡，一分局交通組長率員即前往所轄醫院作救護車送醫交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區中華東路一段與中華東路一段80巷口，7月5日晚上6時許發生救護車與機車發生交通事故，造成機車騎士傷重不治死亡，市警一分局交通組長率員前往所轄醫院向民營救護業者宣導執行緊急任務，依規定應開啟警鳴器，雖有優先通行權，惟行經紅燈路口時，仍應確認四周安全無虞再通過。

▲台南市東區中華東路一段與中華東路一段80巷口，發生救護車與機車交通事故，造成機車騎士身亡，一分局交通組長率員即前往所轄醫院作救護車送醫交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局指出，該部載運患者的民營救護車，行經東區中華東路1段某80巷口時，與巷弄內駛出之直行機車發生碰撞，造成騎士因傷勢過重死亡；據警方初步調查，民營救護車駕駛載運患者，欲前往市立醫院救治，過程中有鳴笛警示，行經事故巷口適逢機車騎士綠燈直行，以致發生交通事故，該騎士送成大醫院救治，因傷勢過重，急救無效死亡。後續相關肇事責任，由市警一分局警方調查釐清中。

▲台南市東區中華東路一段與中華東路一段80巷口，發生救護車與機車交通事故，造成機車騎士身亡，一分局交通組長率員即前往所轄醫院作救護車送醫交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

事故發生後，市警一分局交通組長率員即前往所轄台南市立醫院、高雄榮民總醫院台南分院、成大醫院急診處等，向民營救護業者宣導執行緊急任務，依規定應開啟警鳴器，雖有優先通行權，然行經紅燈路口時，仍應確認四周安全無虞再通過。

▲台南市東區中華東路一段與中華東路一段80巷口，發生救護車與機車交通事故，造成機車騎士身亡，一分局交通組長率員即前往所轄醫院作救護車送醫交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局分局長歐祖明呼籲，駕駛人行經路口時，應隨時注意車前狀況，並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等之警號時，務必注意其行向、優先禮讓，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生；並對無執行緊急救護民間救護車業者，加強約制及取締，以維用路人安全。

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