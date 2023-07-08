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范范損千萬不唱了！鄉民「挖出1點更震驚」　曝清白：加場小巨蛋

▲▼ 。（圖／翻攝黑人陳建州、大牙臉書）

▲黑范夫妻與大牙將在法庭上相見。（圖／翻攝黑人陳建州、大牙臉書）

網搜小組／劉維榛報導

黑人否認性騷後，也提告大牙並求償1000萬，事後范瑋琪發聲明力挺丈夫清白與正直，不料9月8日演唱會卻突然喊卡，損失恐破千萬元。對此，網友不解范范此舉，畢竟已確定開告，「7至8兩個月的時間足夠蒐集證據表示清白吧」，一度質疑是默認嗎？對此，網友認為「被舉牌丟臉」、「會被鬧場吧！」

一名網友在PTT以「范瑋琪停辦演唱會是默認？」為標題發問，原PO困惑直呼，大牙爆料黑人性騷擾後，反被提告求償1000萬，黑人目的就是要捍衛清白，而台北地院目前已完成分案，將擇期開庭審理，傳喚雙方說明，不料在這節骨眼，范范卻取消演唱會。

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原PO也納悶表示，況且演唱會門票已售出8成，雖然法律流程要很久，「但7至8兩個月的時間足夠蒐集證據表示清白吧...現在忽然取消演唱會，是代表默認有這些事囉？」

底下引來網友熱議，「有道理耶」、「受到打擊...無法唱了嗎」、「被舉牌丟臉」、「會被鬧場吧」、「都去現場喊Metoo最好唱的下去」、「大家都在退票，他要唱給誰聽」。但也有網友反酸「關聯是啥？」原PO則回應，「證明清白說不定還能加場到開小巨蛋」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

范瑋琪原訂9月8日要台北流行音樂中心舉辦演唱會，卻因黑人性騷風波而被抵制連累，甚至在昨（7）日無預警喊卡，由於門票已售出8成左右，票房約1000萬元，且規定購票3天內才能退票，因此外界原本預估范瑋琪公司可能會採延期或硬唱兩條路，沒想到主辦單位直接取消，場租費加上退出的票錢和退票行政作業費、贊助商等其他相關費用，損失破千萬元，相當慘重。

事實上，大牙指控性騷後，黑范夫妻硬起來反擊，「內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅」，以及提出民事訴訟，並求償1000萬與臉書刊登道歉啟事等。

但對比郭源元同樣發文指控，陳建州僅透過經紀人回應，「針對莫須有的指控，我們不再回應。」與先前反擊大牙的強硬態度大相逕庭，引來網友質疑，「源元這實名指控比大牙還嚴重，居然吞了」、「怎麼不繼續告」。

目前黑范提告大牙部分，已繳清10萬元裁判費，台北地方法院完成分案，將擇日審理，等於大牙也將在法庭親上火線。而妖嬌也忍不住出面指曾被黑人半騙到飯店，還邀約「可以睡這邊」，但被她拒絕，也強調黑人至今仍未向她道歉，「希望他可以好好處理一下。」

妖嬌還隔空向大牙喊話：「若是大牙需要我，我可以幫忙作證，因為這就是事實，就算說100次，還是事實。」

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