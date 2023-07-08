黑衣女上海地鐵「大罵中國」遭男乘客鎖喉制伏！警通報真相反轉

記者鄭思楠／綜合報導

1937年7月7日發生在河北省宛平縣的「七七事變」（又稱「盧溝橋事變」），是日本全面侵中的開始，也是中華民族進行全面抗戰的起點。86周年後的7月7日，一名中國女子被拍到於上海地鐵3號線車廂內大讚日本，直斥「中國人就是噁心」，被其他乘客拍下曝光後，引起陸網憤怒。不過，事後警方公開真相，對拍攝影片的路人進行處罰。

事發7月7日，這名黑衣女子當時坐在地鐵內大聲罵道，「真的要為日本人點讚，怎麼那麼慧眼識珠，一眼看出中國人就是他媽的噁心！」她表示，「死不死、活不活」，如今生活改善了，就「開始坑人了」！

▲一女子在上海地鐵車廂內，辱罵中國。（圖／翻攝自影片）

此前，據《百姓關注》報導，7月7日，上海地鐵一女子說辱華言論，發現被拍攝後女子搶拍攝者手機，反被壓制。

拍攝者王姓男子稱，該女子上地鐵後就開始說這些不當言論，他覺得不對勁就拿出手機進行拍攝留證。他受訪聲稱，該女子發現後兩次上前搶奪手機，第二次直接將自己手機摔到地上，並且動手開始攻擊。

王男稱，受到攻擊後他將女子制伏，沒有攻擊對方。隨後該女子從地上爬起來，迅速下車離開。

不過，該說法被警方通報打臉。警方通報稱，經初步查明，7月7日11時許，乘客尹某（女，29歲，外省市來上海就醫的精神殘疾人）在地鐵4號線中山公園往金沙江路方向一車廂內，自言自語發表不當言論。

▲王男把女子打趴在地。（圖／翻攝自影片）

通報指出，同車廂乘客王男（19歲，來上海務工人員）發現其異常行為，遂持手機長時間多次對準尹女拍攝，激起尹女情緒失控，並上前搶奪王男手機，雙方發生肢體衝突，後王男採取鎖喉等方式將尹女摔倒在地。當晚，王男將該影片剪輯後發至網上。

王男交代，拍攝時已感覺尹女精神異常，出於吸粉和自我炫耀目的，將影片剪輯後上網，以引起關注。目前，尹女已被市精神衛生中心收治。王男被公安機關依法行政處罰。