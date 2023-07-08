台北亮「高溫紅燈」最熱範圍曝！鄭明典示警：今天還是熱、熱、熱

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到太平洋高壓及西南風影響，各地天氣高溫炎熱，在桃園以北、花東縱谷可能有37度以上高溫，西半部、宜蘭、台東也有35-36度高溫，中央氣象局長鄭明典表示，今天的天氣還是熱、熱、熱！

氣象局發布高溫資訊，今(8)日白天台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。新北市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

氣象局表示，周末兩天的天氣炎熱，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷可能有37-38度的高溫，降雨量值非常少，只有山區有零星的短暫雷陣雨。

下周一水氣、雲量都增多，各地高溫略降至32-35度，局部近山區、台北盆地高1度左右，東半部、山區午後有雨，降雨有機會擴展至近山區平地。周二以後南方帶水氣偏多，東半部、恆春半島整天不定時有雨，西半部有午後雷陣雨，降雨強度、範圍都增加。