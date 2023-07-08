快訊／熱炸！台北市「飆破38.6度」　18縣市高溫警報

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日太平洋高壓及西南風影響，各地天氣炎熱，根據中央氣象局資料顯示，目前台北市社子已出現38.6度的高溫，另氣象局共針對18縣市發布高溫資訊。

今日各地最高溫的測站包括台北市社子38.6度、台北市台北37.5度、台北市內湖37.2度、新北市國三S010K 37.2度、基隆市暖暖37.1度。

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▲台北社子測站飆38.6度高溫。（圖／氣象局）

氣象局針對18縣市發布高溫資訊，今日中午前後台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。新北市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣地區為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

根據氣象局預報，今日太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱，高溫普遍可達35、36度以上，特別是北北基地區、南部近山區及花東地區有37度以上高溫發生的機率，台北盆地及花蓮縱谷內有可能出現局部38度的極端高溫，東南部仍有機會出現焚風，中午前後紫外線指數可達過量至危險級，外出活動務必要做好防曬措施並多補充水分；降雨不多，只有山區午後有零星短暫雷陣雨。