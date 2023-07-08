台北極端38℃拉紅警！體感飆41℃　明起開始降溫

▲炎熱的高溫讓許多人到海邊消暑。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(8)日台灣在太平洋高壓邊緣，西南風從華南帶出乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強；氣象局針對全台16縣市發佈高溫燈號，大台北、花東縱谷局部地區最高溫約在38度左右。明日至週五(9至14日)西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫逐日微幅下降。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(8)日台灣在太平洋高壓邊緣，西南風從華南帶出乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強；大台北、花東縱谷局部地區最高溫約在38度左右，應特別注意防曬、防中暑。

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▲台北市地區為紅色燈高溫號，有連續出現38度極端高溫的機率。（圖／中央氣象局）

因水氣少，午後雖有短暫陣雨的機率，但僅小範圍侷限在山區。各地區平地氣溫：北部23至38度，中部23至36度，南部23至37度，東部21至38度。氣象局針對台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；新北市、花蓮縣橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

▲信義區中午體感溫度41度。（圖／中央氣象局）

明日至週五(9至14日)西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫逐日微幅下降，各地仍偏熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下週二至週五、平地午後雷陣雨的機率逐日提高、範圍亦擴大。

▲最新歐洲模式系集模擬，下週四(13日)「熱帶低壓」的侵襲機率圖顯示(左圖)，呂宋島東北的最大值約50%，台灣的機率則約在30%以下；下週六(15日)另一「熱帶低壓」的侵襲機率圖(右圖)顯示，菲律賓東方另有一高值約50%，台灣的機率則仍在20%以下。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，下週四(13日)「熱帶低壓」的侵襲機率圖顯示(左圖)，呂宋島東北的最大值約50%，台灣的機率則約在30%以下；下週六(15日)另一「熱帶低壓」的侵襲機率圖(右圖)顯示，菲律賓東方另有一高值約50%，台灣的機率則仍在20%以下。而2個熱帶擾動發展成「輕颱」機率則偏低，都在20%以下(末附圖)，但由於是末期模擬，模式仍會大幅調整其「不確定性」，應持續密切觀察，莫急下定論。