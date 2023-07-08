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中國高溫「臉基尼」狂賣30萬件　新防曬聖品微博爆紅

▲▼中國高溫「臉基尼」狂賣30萬件　新防曬聖品微博爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲中國各地高溫創紀錄，「臉基尼」爆紅成為潮流配飾。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

夏季全球高溫不斷，帶動各類防曬產品商機，中國大陸防曬產品「臉基尼」也銷量激增，成為民眾外出時「物理防曬」不可或缺的配飾。近期，不少微博網友都紛紛上傳穿搭自拍，引發熱烈討論。

根據《央視財經》報導，防曬衣、防曬帽、冰絲袖套、防曬口罩等「物理防曬」裝備，近期銷量驚人。不少商家表示，今年明顯感覺到消費者對臉部防曬更加重視，所以他們推出了多款防曬面罩，比如「武裝到脖子」的「臉基尼」，或是顏色漸層的「腮紅口罩」，都是熱門商品。

▲▼中國高溫「臉基尼」狂賣30萬件　新防曬聖品微博爆紅。（圖／翻攝自央視財經）

▲▼義烏國際商貿城一家店舖透露，「臉基尼」已狂銷30萬件。（圖／翻攝自央視財經）

▲▼中國高溫「臉基尼」狂賣30萬件　新防曬聖品微博爆紅。（圖／翻攝自央視財經）

義烏國際商貿城一家店舖透露，帶有帽簷的「臉基尼」目前已經賣出近30萬件。電商平台數據則顯示，廣東、北京、江甦的消費者在防曬用品上消費最多，防曬衣、防曬口罩、防曬冰袖等產品近期銷量環比增長都超過了50%。此外，服飾類的防曬新品成交額同比增長180%。

根據BCC報導，「臉基尼」是由青島的游泳愛好者結合「臉」和「比基尼」兩個詞而成，用以形容在海灘日浴時所戴的防曬面罩。這種面罩可以遮蓋眼睛以下的部分，有些人還會搭配帽子或眼鏡，達到「全副武裝」的效果。

▼「臉基尼」最早出自青島的游泳愛好者。（圖／翻攝自半島都市報「半島新聞」）

▲▼中國高溫「臉基尼」狂賣30萬件　新防曬聖品微博爆紅。（圖／翻攝自微博）

▼街上隨處可見「臉基尼」。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國高溫「臉基尼」狂賣30萬件　新防曬聖品微博爆紅。（圖／翻攝自微博）

▼網友紛紛在微博分享各種潮流穿搭。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼中國高溫「臉基尼」狂賣30萬件　新防曬聖品微博爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國高溫「臉基尼」狂賣30萬件　新防曬聖品微博爆紅。（圖／翻攝自微博）

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臉基尼夏季高溫

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