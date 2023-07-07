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嘉義福安王爺慈善會推動「微型傷害保險」有成　弱勢民眾有保障

▲▼ 嘉義市福安王爺慈善會推動『微型傷害保險』公益保險計畫捐贈的各保險公司、基金會、慈善團體與保險局、縣市政府、民意代表等人的支持與協助。 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市福安王爺慈善會推動『微型傷害保險』公益保險計畫十年有成，7日感謝捐贈各保險公司、基金會、慈善團體的支持 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人嘉義市福安王爺慈善會7日舉辦『福澤廣布 樸愛有您』感恩活動，十年來共同推動『微型傷害保險』公益保險計畫捐贈的各保險公司、基金會、慈善團體與保險局、縣市政府、民意代表等人的支持與協助。

▲▼ 嘉義市福安王爺慈善會推動『微型傷害保險』公益保險計畫捐贈的各保險公司、基金會、慈善團體與保險局、縣市政府、民意代表等人的支持與協助。 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 金管局保險施瓊華局長出席嘉義市福安王爺慈善會『微型傷害保險』公益保險計畫感恩餐會 。（圖／記者翁伊森攝）


讓嘉義市福安王爺慈善會有足夠的資源逐步為嘉義市、嘉義縣、南投縣、澎湖縣馬公市、高雄市、新北市等地區低收入戶、中低收入戶、及領有身心障礙生活補助、與特殊境遇家庭等政府造冊之弱勢與邊緣戶提供30萬傷害保險保障，今年度更完成上述15萬人『微型傷害保險』公益保險計畫的投保。

▲▼ 嘉義市福安王爺慈善會推動『微型傷害保險』公益保險計畫捐贈的各保險公司、基金會、慈善團體與保險局、縣市政府、民意代表等人的支持與協助。 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 富邦產物保險賴榮崇總經理出席嘉義市福安王爺慈善會『微型傷害保險』公益保險計畫感恩餐會 。（圖／記者翁伊森攝）


至今連續10年不間斷提供微型傷害保險，讓弱勢家庭可享有30萬傷害保險保障，至今累計約31萬3,857名受惠，其保費金額高達約52,740,219元。期間更有無數個家庭因突如其來的事故獲得微型傷害保險的保障來協助家庭度過艱難的困境，由此更加證明微型保險的社會意義與功能此亦為本會之宗旨。

▲▼ 嘉義市福安王爺慈善會推動『微型傷害保險』公益保險計畫捐贈的各保險公司、基金會、慈善團體與保險局、縣市政府、民意代表等人的支持與協助。 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉邑代天巡府福安舘主任委員及創會會長蔡昆谷推動『微型傷害保險』至今10年保障全台30多萬弱勢民眾。（圖／記者翁伊森攝）


嘉邑代天巡府福安舘主任委員及創會會長蔡昆谷表示，福安舘2021年8月6日設立立案「嘉義市福安王爺慈善會」，依嘉邑代天巡府福安舘開基吳三王爺扶乩之指示與濟世扶助的精神，藉由福安王爺慈善會來籌辦各種公益活動並提供教育、醫療、婦幼等方面資源來協助弱勢邊緣戶。並藉此來實現嘉邑代天巡府福安舘吳三王爺其使命，以感謝社會大眾對嘉邑代天巡府福安舘與福安王爺慈善會多年的支持，同時亦感謝新北市地藏庵湄洲天上二聖母台北聖母會、嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會的參與及共同推動並成功地達到拋磚引玉成效。

▲▼ 嘉義市福安王爺慈善會推動『微型傷害保險』公益保險計畫捐贈的各保險公司、基金會、慈善團體與保險局、縣市政府、民意代表等人的支持與協助。 。（圖／記者翁伊森攝）


福安王爺慈善會理事長何宗晉表示，感謝社會各界與主管機關的關懷及支持，呼籲更多人加入愛心的行列，嘉邑代天巡府福安舘與福安王爺慈善會將繼續堅持使命，提供弱勢家庭在教育、醫療、急難等方面資源的幫助，來實現對社會的服務並致力於成為社會安全網穩定的一環。

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