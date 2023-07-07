房貸補貼3萬元「25萬戶入袋」！　申請資格、結果查詢一次看

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房貸補貼3萬元將入袋！　申請資格、結果查詢一次看

▲▼房貸補貼3萬元開放查詢進度。（圖／攝自has.cpami.gov.tw/midloanPublic/）

▲房貸補貼3萬元開放查詢進度。（圖／攝自has.cpami.gov.tw/midloanPublic/）

記者張鈜閔／綜合報導

行政院3萬元房貸補貼來了！即日起開放上網查詢申請進度，提醒符合資格的民眾，趕快在今年12月29日前提出申請。

已申請「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」3萬元支持金的民眾，可於網站(https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/)上查詢申請進度，只要輸入當初申請所填寫的身分證字號、健保卡卡號以及驗證碼，便可查詢申請結果以及進度，內政部提醒，不會寄發郵件或簡訊通知申請人，民眾可由進度查詢頁面確認審核進度。

▲▼房貸補貼3萬元開放查詢進度。（圖／攝自has.cpami.gov.tw/midloanPublic/）

▲▼房貸補貼3萬元開放查詢進度。（圖／攝自has.cpami.gov.tw/midloanPublic/）

▲▼房貸補貼3萬元開放查詢進度。（圖／攝自has.cpami.gov.tw/midloanPublic/）

內政部長林右昌今日表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」首批核定約25萬戶，3萬元支持金將於7月10日起由金融機構陸續撥款，另外「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」也已開放民眾查詢申辦進度，提醒今年2月28日前買房的民眾，可於今年12月29日前提出申請。

林右昌提醒，申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女符合下列資格：
一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。
二、合計持有房屋1戶以內。
三、原始核貸金額，位於台北市住宅為850萬以內；位於其他直轄市、縣（市）住宅為700萬內。
四、110年各類所得總額合計於120萬以內。
五、上述資格認定基準日為112年2月28日。

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