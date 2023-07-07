屏東女嬰剛出生被棄大樓旁巷子亡！　單身生母涉案

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

1名剛出生的女嬰於5日上午被發現死在屏東市一棟大樓旁巷子內，屏東地檢署獲報指揮警方過濾監視系統查，找到女嬰生母，由於她剛生產，身體虛弱，檢警緊急送醫，今(7)日出院，檢方考慮她狀況，施以科技設備監控代替羈押，這是該地檢署首件偵查中對被告實施執行科技設備監控案件。

屏東警分局於（5）日上午6時許接獲民眾報案，指稱屏東市廣東路某大樓旁巷子內發現一名嬰兒遭棄置，警消獲報後立即到場處理，發現一名女嬰全身赤裸躺於路邊，救護人員隨即實施救護並送醫急救，女嬰急救後仍於8時許經醫院宣告死亡。

由於該案屬於重大婦幼案件，屏東地檢署獲報迅速責由主任檢察官劉修言、檢察官林冠瑢偵辦，經指揮縣警局刑警大隊、屏東警分局、鑑識科、婦幼隊共組專案小組，以及屏東縣政府社會處協助調查，由縣政府警察局鑑識科到場採證，並同步調閱監視器過濾可疑人車，以及檢視現場狀況，研判可能有地緣關係，遂由警立即針對附近住民全面查訪，在鄰近租屋處查知柯女為女嬰生母並有犯罪跡證，乃當場逮捕並旋即戒護就醫。

今（7）日上午柯女經醫院評估辦理出院，並經檢察官訊問及依調查所得證據，足認柯女涉犯殺人等犯罪嫌疑重大，惟考量她甫生產後之身體狀況、犯罪動機、生活狀況等情節，雖有羈押之原因，然尚無羈押之必要，爰依比例原則較輕微之替代措施，於今日下午訊後諭知限制住居並依刑事訴訟法第117條之1第1項準用同法第116條之2第5項所訂定之「刑事被告科技設備監控執行辦法」，命被告接受科技設備監控科技設備監控之方式，替代羈押之強制處分，是該地檢署首件偵查中對被告實施執行科技設備監控案件。

據悉，柯女目前是單身，棄女原因還待調查；而檢方已解剖女嬰，查明她是活活餓死或外傷致死。