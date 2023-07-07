北市補習班爆「幼兒性騷案」！教育局稽查遭拍桌辱罵　怒開罰33萬

▲北市某補習班爆發男性教師性騷擾幼兒的性騷擾案，目前進入司法偵察。（示意圖／視覺中國）

記者許敏溶／台北報導

台北萬華區某補習班日前發生疑似男性教師性騷擾幼兒的案件，台北市教育局今（7日）表示，在6月1日接獲案件通報，幼兒家長已到警察局婦幼隊提告，並委任律師向教育局舉發，北市社會局與家防中心也受理通報，教育局隨即依兒少保護案件處理流程進行調查，本案已由婦幼隊持搜索票至補習班蒐證，司法偵查正進行中，教育局也對補習班進行班務檢查，針對違規部分裁罰33萬元。

北市教育局表示，此案在接獲通報後，已經依照兒少保護案件處理流程進行調查，司法偵查正進行中，而教育局也在6月7日到該補習班進行班務檢查，現場查獲2至6歲幼兒13名，顯然以補習班名義違法經營幼兒園，又衍生兒少不當對待案件，故教育局依幼兒教育及照顧法第51條裁處18萬元罰鍰，並公告負責人姓名。

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教育局也表示，另外查獲補習班共有3位教職員工未依法陳報，導致兒少不當對待案件發生後，主管機關與家長難以查證教職員工身份，故依補習及進修教育法規定裁處10萬罰鍰；稽查當天該補習班人員多次咆哮、拍桌辱罵、以言詞恐嚇、驅趕教育局人員，嚴重規避、妨礙及拒絕稽查，教育局也依補教法規定裁處5萬元罰鍰。

另查該補習班有擴充使用防空避難室、市招不符班名等班舍違規，教育局已命該補習班限期改善，並函請建管處及消防局續處。

北市教育局今年1月至6月共計稽查台北市補習班878家次，教育局表示，共查獲班務違規計有100家次，其中補習班違規經營幼兒園計7家、未建置性騷擾防治措施計11家。若有補習班教職員發生性騷擾、性侵害或違反兒少保護法之事件，經教育局查證屬實，將認定為不適任人員，審認1至4年、或終身不得擔任補習班教師。