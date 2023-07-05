獨／建中北一女減招　北市高中職擬「班班減1人」公立國中也同步

▲少子化衝擊，建中、北一女等明星高中也難逃減招命運。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受少子化衝擊，為搶救公立社區型高中與私校招生困境，台北市建國中學、北一女中等明星高中也面臨減招，台北市教育局研擬從113學年度起，公私立高中職全面減招，每班班級人數均調降1人，依現有班級數推估，約減少700多個招生名額，其中建中將減招23、北一女減招20人；公立國中也同步從每班30人降為29人。

少子化海嘯來襲，不只大學招生艱困，也向下延伸至高中職。據教育部統計，111年全國15個就學區招生名額為18萬2400個，但僅有12萬9382人報名，錄取12萬8426人，錄取率達99.26%，招生缺額高達5萬3974名，錄取率和缺額雙雙創下新高。

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而以往競爭激烈的台北市公立高中職，也在考生人數減少趨勢下，要考上公立高中職並非難事，會考分數10分以下，仍有公立高中職學校可念，不但造成社區型公立高中學生素質大幅降低，也嚴重威脅私校生存。

台北市教育局中等教育科長黃喬偉表示，少子化導致考生人數大幅減少，加上新課綱上路，彈性多元課程比例增加，讓老師的負擔變重，而部分高中名校外加名額，導致班級人數降不下來，以及學生整體素質等綜合考量，將從調降每班班級人數來因應。

據北市教育局規劃，明年8月公私立高中職招生將全面減招，其中公立高中職每班班級人數從35人降至34人，私立高中職從45人降至44人，以3年為一周期，3年後再評估是否還有調降空間，依北市公私立高中職現有高一班級數推估，明年將至少減招700多個名額。

而最受關注的明星高中，建中將減招23人、北一女減招20人、成功高中減招21人、中山女中減招20人、松山高中減招20人，其中建中、中山女中已是近3年來，第二度減招。而隸屬教育部管轄的國立師大附中，近幾年每班班級人數已逐年調降，從40人降至33人。

此外，北市教育局此波調降班級人數，也計畫向下延伸至國中端。黃喬偉表示，目前國中每班班級人數30人，配合新課綱上路、教學現場多元，為提供更好教學品質，明年可能與高中職同步，每班班級人數各減1人。亦即包括中正、金華、敦化、龍門等明星國中的招生名額也將減少。

據了解，調降班級人數已是北市教育局既定政策，原規劃今年8月就要上路，因牽涉建中、北一女等明星高中招生名額，儘管多數高中校長、教師支持，但因部分家長團體反對，延後一年至明年上路，教育局近日將與相關團體討論後，可望近期拍板定案並對外公布。