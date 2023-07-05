　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／建中北一女減招　北市高中職擬「班班減1人」公立國中也同步

▲北一女電話亭拆除，校方強調是中華電信主動拆除。（圖／記者楊惠琪攝）

▲少子化衝擊，建中、北一女等明星高中也難逃減招命運。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受少子化衝擊，為搶救公立社區型高中與私校招生困境，台北市建國中學、北一女中等明星高中也面臨減招，台北市教育局研擬從113學年度起，公私立高中職全面減招，每班班級人數均調降1人，依現有班級數推估，約減少700多個招生名額，其中建中將減招23、北一女減招20人；公立國中也同步從每班30人降為29人。

少子化海嘯來襲，不只大學招生艱困，也向下延伸至高中職。據教育部統計，111年全國15個就學區招生名額為18萬2400個，但僅有12萬9382人報名，錄取12萬8426人，錄取率達99.26%，招生缺額高達5萬3974名，錄取率和缺額雙雙創下新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而以往競爭激烈的台北市公立高中職，也在考生人數減少趨勢下，要考上公立高中職並非難事，會考分數10分以下，仍有公立高中職學校可念，不但造成社區型公立高中學生素質大幅降低，也嚴重威脅私校生存。

台北市教育局中等教育科長黃喬偉表示，少子化導致考生人數大幅減少，加上新課綱上路，彈性多元課程比例增加，讓老師的負擔變重，而部分高中名校外加名額，導致班級人數降不下來，以及學生整體素質等綜合考量，將從調降每班班級人數來因應。

據北市教育局規劃，明年8月公私立高中職招生將全面減招，其中公立高中職每班班級人數從35人降至34人，私立高中職從45人降至44人，以3年為一周期，3年後再評估是否還有調降空間，依北市公私立高中職現有高一班級數推估，明年將至少減招700多個名額。

而最受關注的明星高中，建中將減招23人、北一女減招20人、成功高中減招21人、中山女中減招20人、松山高中減招20人，其中建中、中山女中已是近3年來，第二度減招。而隸屬教育部管轄的國立師大附中，近幾年每班班級人數已逐年調降，從40人降至33人。

此外，北市教育局此波調降班級人數，也計畫向下延伸至國中端。黃喬偉表示，目前國中每班班級人數30人，配合新課綱上路、教學現場多元，為提供更好教學品質，明年可能與高中職同步，每班班級人數各減1人。亦即包括中正、金華、敦化、龍門等明星國中的招生名額也將減少。

據了解，調降班級人數已是北市教育局既定政策，原規劃今年8月就要上路，因牽涉建中、北一女等明星高中招生名額，儘管多數高中校長、教師支持，但因部分家長團體反對，延後一年至明年上路，教育局近日將與相關團體討論後，可望近期拍板定案並對外公布。

ET快訊
8天殺2人　台南角頭「蝦米」逃死定讞
快訊／14縣市「高溫警報」！　飆破36°C↑
王力宏證實離婚　律師揭李靚蕾「已取得龐大財產」
獨／洪曉蕾「進加護病房」　病情曝光
劉芒道歉！　YT竟持續掉粉
快訊／大谷翔平宣布　明星賽不登板
王思佳比基尼辣照被抓「標籤沒拆」！　無奈解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／14縣市「高溫警報」飆破36°C↑！明天後將越來越熱

醫師癌復發無藥可治！最新高科技 CAR-T細胞　回輸體內獲重生

臨床需求增！快速氣管插管麻醉劑爆缺貨　無替代藥急啟動公開徵求

男大生考駕照「才剛駛出駕訓班」秒撞牆！當場被監考官請下車

防不當使用！巴比妥、苯二氮平複方藥　將列第四級管制藥品管理

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」　粉絲搖頭：很難相信

好市多「隱藏1神物免費送」　超實用曝光！一票人喊：換到了

抽驗市售鱈魚「半數油魚混充」！吃了恐腹瀉　消基會教2招判真偽

他曬「千萬發票」爽喊中獎！獎號、月份都對...卻是廢紙一張

飆破極端高溫「紫爆」區域增！連4天熱爆　周末後午後雨區更廣

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

擅用高捷照宣傳被本人警告　澎湖4萬1餐廳老闆：我沒看

快訊／14縣市「高溫警報」飆破36°C↑！明天後將越來越熱

醫師癌復發無藥可治！最新高科技 CAR-T細胞　回輸體內獲重生

臨床需求增！快速氣管插管麻醉劑爆缺貨　無替代藥急啟動公開徵求

男大生考駕照「才剛駛出駕訓班」秒撞牆！當場被監考官請下車

防不當使用！巴比妥、苯二氮平複方藥　將列第四級管制藥品管理

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」　粉絲搖頭：很難相信

好市多「隱藏1神物免費送」　超實用曝光！一票人喊：換到了

抽驗市售鱈魚「半數油魚混充」！吃了恐腹瀉　消基會教2招判真偽

他曬「千萬發票」爽喊中獎！獎號、月份都對...卻是廢紙一張

飆破極端高溫「紫爆」區域增！連4天熱爆　周末後午後雨區更廣

美光發布2023年度永續發展報告　新DRAM製程功耗降低15%

「小蘭花」虞書欣新身分曝光！穿MOSCHINO早秋新裝甜辣魅力超圈粉

偷吃已婚前女友還拍「床照」　他喊窮只肯賠5萬下場曝光

飆風玫瑰重返曼菲斯　羅斯隔15年重披大學23號戰袍

拳賽看點總整理！9年恩怨登上小巨蛋　Toyz：想把鐘培生肋骨打斷

青少年職涯規劃研習營　助青年學子做好職涯規劃提升就業力

「沒錢不怕被騙」提供帳戶給戰地男友　警勸：被列警示戶更麻煩

王鴻薇轟與立陶宛「凱子外交」　鄭文燦：有技術交流是好事

「我無法呼吸」美國警察強摔、跪壓女子在地　畫面曝光惹議

網紅醫涉兒虐！柚子醫師嘆：兒科醫師本應該保護孩子

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

生活熱門新聞

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

4人路口狂聊　運將停讓被網友酸

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

今年最高溫來了！　雨區擴大時間曝

金髮辣妹「登山滿身汗」照曝光　6000人朝聖

要脫單了！4生肖「下半年桃花旺爆」身邊人都對你有興趣

男童手錶爆炸「恐植皮」業者道歉了

智慧錶爆炸　小編竟回「看不出來」被罵爆

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

更多熱門

相關新聞

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

台北市教育局研擬從113學年度起，包括建中、北一女等公私立高中職全面減招，每班班級人數均調降1人，依現有班級數推估，約減少700多個招生名額。有私校校長就直言，少子化風暴已席捲中學階段，以基北區來說，會考不到10分也可上北市公立學校，而新北市、基隆市部分公立高中更因為有缺額，0分就上榜，減招刻不容緩。

擴大引進勞工或移民解決人口不足問題

擴大引進勞工或移民解決人口不足問題

遠東科技大學裁員解僱61人

遠東科技大學裁員解僱61人

少子化風暴「頂大窄門變寬了」　連續2年錄取率破10%

少子化風暴「頂大窄門變寬了」　連續2年錄取率破10%

年輕人為啥不敢生　網點出3原因

年輕人為啥不敢生　網點出3原因

關鍵字：

基北區免試入學減招少子化明星高中北市教育局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

房東換冷氣！她「回家1幕更傻眼」慘噴8500元

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

鮮肉男星翻車爆家暴！

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面