　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

事業公司欠稅1521萬元拒繳　方姓負責人經聲請管收獲准

▲台南市安平區1家事業公司滯欠營業稅等稅款及罰鍰新台幣1521萬3972元，經執行官拘提負責人方女到案，並向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安平區1家事業公司滯欠營業稅等稅款及罰鍰新台幣1521萬3972元，經執行官拘提負責人方女到案，並向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區1家事業公司滯欠2019年度營業稅及其罰鍰、2019年度營利事業所得稅及其罰鍰、2022年度房屋稅及地價稅，自2023年起分別經區國稅局台南分局、台南市財政稅務局台南分局等移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額新台幣1521萬3972元，經執行官拘提負責人方女到案，並向法院聲請管收獲准。

行政執行官吳俊青調查發現，義務人公司於2019年至2021年間自銀行帳戶提領存款金額合計逾2億元，且義務人公司於2019年至2022年間有銷售額合計5千多萬元等，卻未用來繳納欠稅。此外，義務人公司於2022年10月間將名下汽車過戶第三人，而且準備將名下位於台南市安平區透天厝移轉登記給他公司，經國稅局發現後，即時向法院聲請假扣押裁定，經台南分署通知地政機關辦理查封登記而阻止其過戶。

台南分署於7月6日將公司負責人方女拘提到場，行政執行官訊問銀行資金流向、車輛過戶原因及準備將透天厝移轉過戶原因等，被聲請人均答稱不知道，行政執行官訊問後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，將方女移送台南地院聲請管收，法官審理後於6日下午5時56分裁定准予管收。

ET快訊
獨／陳志強酒駕　判刑出爐
網紅護理師當街爆衝突！　控警摸腿性騷擾
穩了3年慘破功！天選之人曝可怕症狀　釣出一票狂+0
藝術家性侵「被害人母親遭炎上」　女兒心疼曝真相
李玟爆遺產「40億台幣、擁8房產」！　二姊回應
18歲子「頭部凹陷+10餘處撕裂傷」　現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

事業公司欠稅1521萬元拒繳　方姓負責人經聲請管收獲准

「麻」煩大了！　南警查獲大麻、菸油、菸彈

交通違規記點新制施行　交通局提醒民眾注意

金門海洋教師研習營　體驗離島生態探索教育

新北救援寵物鳥訂製腳環　協助身分登記找到新飼主

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡水古蹟博物館廣發英雄帖

市政建設關鍵推手！表揚122特優里長　侯友宜：一起為新北打拚

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

快訊／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光　生人迴避3生肖注意沖煞

暑假期間不封橋　中庄吊橋橋塔清潔美化作業延後

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

事業公司欠稅1521萬元拒繳　方姓負責人經聲請管收獲准

「麻」煩大了！　南警查獲大麻、菸油、菸彈

交通違規記點新制施行　交通局提醒民眾注意

金門海洋教師研習營　體驗離島生態探索教育

新北救援寵物鳥訂製腳環　協助身分登記找到新飼主

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡水古蹟博物館廣發英雄帖

市政建設關鍵推手！表揚122特優里長　侯友宜：一起為新北打拚

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

快訊／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光　生人迴避3生肖注意沖煞

暑假期間不封橋　中庄吊橋橋塔清潔美化作業延後

上合組織德里峰會求同言異　反美陣營可能強化或轉型

快加油！　下周油價每公升預計調漲0.2元

快訊／內湖早餐店「老闆疑忘關火」！火舌狂竄　警消搶救中

「木村嫂」工藤靜香憶30年前台粉哭了　淚灑現場：他喊永遠支持妳

保護地變停車場！黃國昌稱「不知情」　李正皓曬3鐵證批：說謊

獨／藝人陳志強酒駕慘了　「起步5秒被攔」判刑2月...罰6萬換免囚

高雄博美穿車陣遇警察幫回家　小主人喊「謝謝阿北」惹笑網友

日均增近34戶　台中1人家戶數遽增

實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

這張「神奇照片」怎麼拍？　5秒內看穿你就是天才

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

即／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

噪音管制法新規範7/1上路　特定情況違法直接罰3600

交通違規記點新制施行

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

民批高雄登革熱「強制噴藥」　市府回應

南警查獲大麻、菸油、菸彈

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡古館廣發英雄帖

花蓮夏雪芒果上市　新品種蜜雪一樣好吃

南警查獲越南觀光逾期女子

台東民防中隊結合企業　捐贈警用裝備

金門海洋教師研習營　體驗離島生態教育

屏東移除綠鬛蜥逾5萬隻　農業處籲民眾發現通報

淡北道路開標傳捷報　有望今年如期開工

更多熱門

相關新聞

欠稅大戶老面孔！股市聞人黃任中蟬聯首位　全部排名一次看

欠稅大戶老面孔！股市聞人黃任中蟬聯首位　全部排名一次看

財政部每年7月都會公布欠稅大戶，今（1）日最新名單中個人、企業戶欠稅排名依舊是「老面孔」，股市聞人黃任中以積欠綜所稅19.18億躍居第一，霸榜長達14年，其胞姐夏黃新平欠綜所稅12.55億元位居第三，兩人合計欠稅逾31.73億元，第二名則是高雄黃承志家族欠綜所稅和遺產稅15.03億；企業戶欠稅大戶排名首位仍是環亞飯店。

全國931戶欠稅927億！　財政部明揭露

全國931戶欠稅927億！　財政部明揭露

科技公司欠稅費621萬元拒繳負責人管收

科技公司欠稅費621萬元拒繳負責人管收

欠稅519萬拖7年找人頭賴帳　匿產穿幫被管收

欠稅519萬拖7年找人頭賴帳　匿產穿幫被管收

欠稅不還「歐洲玩9天」老闆被管收

欠稅不還「歐洲玩9天」老闆被管收

關鍵字：

事業公司欠稅管收

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

《中國好聲音》3人驟逝！

李玟生前最後身影！粉絲心疼：已不對勁

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

性慾旺「背後6原因」！最怕變性犯罪　心理師曝解方

網紅送10輛車　「幸運兒」自爆：我是臨演

回家發現陌生人亂停車　屋主1招反制

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面