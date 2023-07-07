事業公司欠稅1521萬元拒繳　方姓負責人經聲請管收獲准

▲台南市安平區1家事業公司滯欠營業稅等稅款及罰鍰新台幣1521萬3972元，經執行官拘提負責人方女到案，並向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區1家事業公司滯欠2019年度營業稅及其罰鍰、2019年度營利事業所得稅及其罰鍰、2022年度房屋稅及地價稅，自2023年起分別經區國稅局台南分局、台南市財政稅務局台南分局等移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額新台幣1521萬3972元，經執行官拘提負責人方女到案，並向法院聲請管收獲准。

行政執行官吳俊青調查發現，義務人公司於2019年至2021年間自銀行帳戶提領存款金額合計逾2億元，且義務人公司於2019年至2022年間有銷售額合計5千多萬元等，卻未用來繳納欠稅。此外，義務人公司於2022年10月間將名下汽車過戶第三人，而且準備將名下位於台南市安平區透天厝移轉登記給他公司，經國稅局發現後，即時向法院聲請假扣押裁定，經台南分署通知地政機關辦理查封登記而阻止其過戶。

台南分署於7月6日將公司負責人方女拘提到場，行政執行官訊問銀行資金流向、車輛過戶原因及準備將透天厝移轉過戶原因等，被聲請人均答稱不知道，行政執行官訊問後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，將方女移送台南地院聲請管收，法官審理後於6日下午5時56分裁定准予管收。